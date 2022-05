『B★★RS DF』ep6、ストレングス陸上空母突入！ エンプレスも戦闘へ

2022年4月3日(日)から放送中のTVアニメ『ブラック★★ロックシューター DAWN FALL』、そのep6(第6話)の先行カット&あらすじが到着した。

ep5(第5話)の追加カット&あらすじ追加説明も公開された。

『ブラック★★ロックシューター DAWN FALL』は、「ブラック★ロックシューター」シリーズの最新作。イラストレーターhukeがデザインし、2007年12月26日にイラスト投稿サイトpixivや自身のブログで発表したオリジナルキャラクターだ。

このイラストに着想を得て、supercellのryoが楽曲を作り、hukeが映像を付けて、2008年6月13日に動画投稿サイトのニコニコ動画に投稿された動画「ブラック★ロックシューター」は、770万再生を超えている(2022年1月現在)。その後、TVアニメ化も行われた。

『ブラック★★ロックシューター DAWN FALL』の舞台は、西暦2062年。労働力の大幅な自動化プロジェクトの失敗後、その中核となる人工知能アルテミスが人類との戦いを選んだ末、荒廃した二十年後の地球。とある基地の地下研究施設で目覚めた少女エンプレスは、人類とアルテミスの戦いに巻き込まれていく。

ep6は2022年5月8日(日)から順次放送・配信予定。あらすじ&先行カットはこちら!

<ep6 「Collapse」>

教育機関に拉致されたミヤを助けるため、ストレングスとノリトは敵の陸上空母内へ突入する。ふたりを援護するかのように、エンプレスらも教育機関の護衛武装車両部隊との戦闘を開始。

陸上空母内のラボにはヘーミテオスユニット化の適合実験の失敗により、ゴミ同然に扱われた少女たちの死体が転がっていた。奥には拘束されたミヤを発見する。

そして、そこにはアルテミスの化身、ルナティックの姿があった。

<ep5 「Drink because you are happy」>

荒野の寂れた酒場の外で飲み過ぎた薬液を吐くストレングスに、助けを求めるノリト。教育機関に捕まった妹のミヤを救うため協力を懇願するが、ストレングスはそっけなくあしらおうとする。

そこへ現れる教育機関の兵士たち。本能的な危機を感じたストレングスはアームの片方を強制パージする。

敵から逃れたものの、ギガンティックアームがないことでストレングスの性格は一転、好戦的な態度から臆病者に早替わりし、ノリトとともにその場から一目散に逃げ出す。

地下にある旧人類軍の防空壕に逃げ込んだストレングスたち。そこにはなぜか先回りした教育機関の兵士らの姿があった。

その頃、エンプレスたちは数キロ離れた場所にある教育機関の拠点を制圧に成功していた。モニカから教育機関の拉致者リストの中にミヤがいることを知らされる。

<ep5スタッフ>

脚本:吉上亮 絵コンテ・演出:天衝

作画監督:野中正幸、中川耀、西山実果

(C)B★RS/ブラック★★ロックシューター DAWN FALL製作委員会