Vtuberグループ・にじさんじに所属する叶（かなえ）が7月27日にミニアルバム「flores」でLantisよりメジャーデビューする。
叶はYouTubeチャンネル登録者数98万7000人、総再生回数3億回を超える人気Vtuber。メジャーデビューは「重大発表」と題された生配信の中で発表された。
サウンドプロデューサーは、fhanaメンバーとしても活動している和賀裕希が担当。デビュー作の「flores」は本日5月2日より先行配信がスタートしたリード曲「ブロードキャストパレード」をはじめとする5曲とそのインストゥルメンタルの計10トラック入りで、5曲目の「Kids」にはBBHFの尾崎雄貴と尾崎和樹が作家として名を連ねている。
なお叶はメジャーデビュー日である7月27日に神奈川・ぴあアリーナMMで行われるライブ「Kuzuha & Kanae & ROF-MAO Three- Man LIVE『Aim Higher』」に、同じくにじさんじ所属の葛葉とROF-MAOとともに出演する。
叶 コメント
メジャーデビューが決定しました！
新しいことに挑戦するのはワクワクします！
こうやってたくさんのことが出来るのは皆さんの応援のおかげです！
これからも頑張ります！
叶「flores」収録内容
CD
01. ブロードキャストパレード
［作詞：Cocoro.（Dream Monster） / 作曲・編曲：佐藤厚仁（Dream Monster）］
02. ANEMONE
［作詞：Cocoro.（Dream Monster） / 作曲・編曲：yuxuki waga］
03. DAMASHI DAMASHI
［作詞：Cocoro.（Dream Monster） / 作曲・編曲：eba］
04. モラトリアム
［作詞：Cocoro.（Dream Monster） / 作曲・編曲：伊藤翼］
05. Kids
［作詞・作曲：尾崎雄貴 / 編曲：尾崎雄貴、尾崎和樹］
06. ブロードキャストパレード（Instrumental）
07. ANEMONE（Instrumental）
08. DAMASHI DAMASHI（Instrumental）
09. モラトリアム（Instrumental）
10. Kids（Instrumental）
初回限定盤付属Blu-ray
・収録楽曲のリリックビデオなど、映像特典を収録
Kuzuha & Kanae & ROF-MAO Three- Man LIVE「Aim Higher」
2022年7月27日（水）神奈川県 ぴあアリーナMM
※fhanaの1つ目の「a」はアキュートアクセント付きが正式表記。
※記事初出時、本文の内容に一部誤りがありました。お詫びして訂正いたします。