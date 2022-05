今年4月7日に“サービス開始2周年”を迎えた動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」では、5月2日(月)~8日(日)まで、完全無料の大規模お試しキャンペーン第2弾「テラサ無料ウィーク!」が展開される。

本キャンペーンではTELASAに入会していない人も会員登録は不要で、今年放送された話題作から不朽の名作までを網羅したテレビ朝日の連続ドラマ&スペシャルドラマをはじめ、深夜の人気バラエティ番組、さらに人気沸騰中のタイドラマまで、いつでもどこでも無料で視聴することができる。

「テラサ無料ウィーク!」のラインナップには、一度は絶対チェックしておきたいドラマが目白押し。中学卒業から14年ぶりに開催された同窓会をきっかけに起こる同級生“連続不審死”事件を軸に、超高速展開で二転三転していく波瑠主演の本格“ゾワきゅん”ラブサスペンス『愛しい嘘~優しい闇~』(2022年1月期放送)、さらにテレビ朝日とTELASAが完全連動し、今年1月に放送された山本舞香主演の禁断“ディスきゅん”オフィスラブコメ『ドラマSP デキないふたり ~ディスきゅん編~』など、いろいろな意味で胸のドキドキが止まらない最キュン&最強の最新ドラマも、完全無料で楽しむことができる。

また、TELASA発の作品群も必見。結木滉星、稲葉友、奥野壮、磯村勇斗、瀬戸利樹ら、テレビ朝日特撮枠を経験した旬の若手人気俳優が理想の主夫に扮して贈るハートフルラブコメ『主夫メゾン』や、高橋文哉と鈴木仁がW主演を務める密室グロきゅんラブストーリー『僕らが殺した、最愛のキミ』など、TELASAオリジナルのドラマも無料開放。

さらに、テレビ朝日系列で連ドラ第2弾『妖怪シェアハウス-帰ってきたん怪-』(毎週土曜23:00~)が現在放送中で、今年6月17日(金)からは映画の公開も決定している小芝風花主演ドラマ『妖怪シェアハウス』。2020年にTELASAで独占配信された「【番外編】妖・怪談」もラインナップ入り。お岩さん(松本まりか)、ぬらりひょん(大倉孝二)、座敷わらし(池谷のぶえ)、酒呑童子(毎熊克哉)がとっておきの怪談を披露する同番外編――実力派俳優たちの演技力が光る身の毛もよだつ一人語りに注目だ。

今回は、今をときめく豪華俳優&クリエイター陣の妙技が堪能できる過去ドラマも一挙放出。脚本・宮藤官九郎、主演・神木隆之介という強力タッグがおくる、シュール&シリアスな異色ホームドラマ『11人もいる!』(2011年)など、いま改めて見るとさまざまな感慨に包まれる作品がイッキ見可能。なんと、田中圭&吉田鋼太郎&林遣都が全国民をキュンキュンさせ、社会現象を巻き起こした『おっさんずラブ』の連ドラ第1弾(2018年)も全話まとめて無料配信。さらに、イードン・ルイ、アンソン・ロー、ケニー・ウォンら香港の人気スターたちが集結し、シーズン1をリメイクした香港版『おっさんずラブ』=『大叔的愛』も併せて無料公開。

もちろん、懐かしの名作ドラマも続々ラインナップ入り。時代が移り変われども色あせない、松本清張作品もたっぷり。米倉涼子が主演を務めた“松本清張三部作”と銘打った連ドラ・シリーズ=『松本清張 黒革の手帖』(2004年)、『松本清張 けものみち』(2006年)、『松本清張・最終章 わるいやつら』(2007年)に加え、『松本清張没後20年 熱い空気』(2012年)、『松本清張ドラマSP 疑惑』(2019年)といったスペシャルドラマも、すべて視聴可能。

また、堀北真希主演『松本清張ドラマスペシャル 霧の旗』(2014年)、尾野真千子主演『松本清張ドラマスペシャル 坂道の家』(2014年)、北川景子主演『松本清張 第二夜 黒い樹海』(2016年)、玉木宏主演『松本清張「鬼畜」』(2017年)も併せて無料配信。現代の古典ともいうべき松本の世界を、新たなエッセンスも加えて鮮烈によみがえらせた作品の数々は見逃せない。

さらに、今回は2019年にこの世を去った名優・市原悦子さんの代表作『家政婦は見た!』シリーズのデジタルリマスター版から、1984年10月13日に放送された作品(「エリート家庭の浮気の秘密 みだれて…」)も。鮮明化された映像でさらに浮き彫りになる長寿シリーズの魅力を、この機会に味わい尽くしたい。

そして、完全無料お試しキャンペーンでは初のラインナップ入り! 今話題沸騰中のタイドラマも厳選して配信。もちろん、日本におけるタイドラマ・ブームを牽引したBLドラマも見放題。Twitter世界トレンドで1位を獲得した『Bad Buddy Series』、2021アジアコンテンツアワード「BEST LGBTQ+ PROGRAMME MADE IN ASIA」を受賞した『A Tale of Thousand Stars』、同ジャンルの金字塔ともいうべき『SOTUS S The Series』も、無料公開される。

また、『BLACKLIST』や『Tonhon Chonlatee』『Fish Upon the Sky』『Love Beyond Frontier』など、珠玉のラブストーリーから戦慄のサスペンス、胸アツの青春ドラマまで、豪華ラインナップが無料配信。タイドラマをまだ見たことがない人も、どっぷり沼にハマること必至!?

ゴールデンウィークに見ておくべきコンテツはドラマだけじゃない! 今回はテレビ朝日がチャレンジ精神全開で次々と放っているバラエティ番組も、存分に楽しむことができる。「テラサ無料ウィーク!」で公開されるのは、強烈なパワーを放っている深夜枠のバラエティたち。なんと、今年4月から月~水曜の23~24時台で誕生した新エンターテインメントゾーン「スーパーバラバラ大作戦」、さらに装いも新たになった月~金曜の25~26時台のエンタメゾーン「バラバラ大作戦」から全23番組が参戦。怒涛の勢いを放つベテラン&若手芸人たちを中心に、いま目が離せない出演者たちが新進気鋭の若手クリエイターたちともガッツリ手を組み、果敢に繰り出す新時代のバラエティ。今後のバラエティ界の舵を取る色とりどりのコンテンツを、この機会にチェックしてみては?

■「テラサ無料ウィーク!」配信タイトル一覧 ※順不同

<ドラマ>

●あいの結婚相談所

●明日の君がもっと好き

●アスコーマーチ

●熱海の捜査官

●あなたには渡さない

●あのときキスしておけば

●アリバイ崩し承ります

●遺産争族

●愛しい嘘〜優しい闇〜

●奪い愛、冬

●エイジハラスメント

●おっさんずラブ(2018)

●大叔的愛(「おっさんずラブ」香港版)

●オトナ高校

●女たちの特捜最前線

●家政婦は見た!【デジタルリマスター版】 (1984年10月13日放送)

●グ・ラ・メ!-総理の料理番-

●黒薔薇 刑事課強行犯係 神木恭子

●ケイジとケンジ

●刑事ゼロ

●警視庁・捜査一課長season5

●ゴンゾウ~伝説の刑事

●サイン-法医学者 柚木貴志の事件-

●最強のふたり -京都府警 特別捜査班-

●桜の塔

●サラリーマン金太郎 第1シリーズ

●時効警察 第1シリーズ

●七人の秘書

●11人もいる!

●主夫メゾン【TELASAオリジナル】

●女子高生の無駄づかい

●女囚セブン

●人類学者・岬久美子の殺人鑑定 最新回#7

●ドラマスペシャル スイッチ

●スミカスミレ 45歳若返った女

●聖なる怪物たち

●ゼロの真実 監察医・松本真央

●先生を消す方程式。

●捜査地図の女

●出入禁止の女 -事件記者クロガネ-

●ドラマSP デキないふたり ~ディスきゅん編~

●天使と悪魔 -未解決事件匿名交渉課-

●DOCTORS 最強の名医

●東京独身男子

●匿名探偵(2012)

●都市伝説の女 第1シリーズ

●泣くな研修医

●ナサケの女〜国税局査察官〜

●にじいろカルテ

●はじめまして、愛しています。

●バラ色の聖戦

●はるか17

●陽はまた昇る

●秘密(2010)

●ヒモメン

●漂着者

●べしゃり暮らし

●僕の初恋をキミに捧ぐ

●僕らが殺した、最愛のキミ(TELASAオリジナル)

●ホリデイラブ

●松本清張没後20年 熱い空気

●松本清張「鬼畜」

●松本清張ドラマスペシャル 霧の旗

●松本清張ドラマSP 疑惑

●松本清張 黒革の手帖

●松本清張 第二夜 黒い樹海

●松本清張 けものみち

●松本清張ドラマスペシャル 坂道の家

●松本清張生誕100年スペシャル 夜光の階段

●松本清張・最終章 わるいやつら

●未来講師めぐる

●妄想捜査~桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活

●モコミ~彼女ちょっとヘンだけど~

●もしも、イケメンだけの高校があったら

●妖怪シェアハウス【番外編】妖・怪談

●リーガルV -元弁護士・小鳥遊翔子-

●霊能力者 小田霧響子の嘘

●私のおじさん-WATAOJI-

●私の嫌いな探偵

<タイドラマ>

●A Tale of Thousand Stars

●Bad Buddy Series

●BLACKLIST

●Fish Upon the Sky

●Love Beyond Frontier

●SOTUS S

●Tonhon Chonlatee

<バラエティ>

●激レアさんを連れてきた。

●証言者バラエティ アンタウォッチマン!

●ハマスカ放送部

●見取り図じゃん

●トゲアリトゲナシトゲトゲ

●もう中学生のおグッズ!

●ロンドンハーツ

●有吉クイズ

●バクモン伯山の刺さルール!

●ホリケンのみんなともだち

●イワクラと吉住の番組

●凪咲とザコシ

●かまいガチ

●NEWニューヨーク

●キョコロヒー

●まんが未知

●空気階段の空気観察

●アルピーテイル

●ぺこぱポジティブNEWS

●阿佐ヶ谷ワイド!!

●野田レーザーの逆算

●新日ちゃんぴおん。

●キヨヅカライザー ~音楽考察バラエティ~

※配信作品・配信スケジュールは変更となる可能性があります。