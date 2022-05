ØMIこと登坂広臣(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)のアリーナツアー「ØMI LIVE TOUR 2022“ANSWER…”」のファイナル公演が、4月28日に愛知・日本ガイシホールで開催された。

このツアーではØMIが3rdアルバム「ANSWER…」を携え、全国9会場で計17公演を開催。オープニングアクトとしてPSYCHIC FEVERも出演し、場内の熱気を高めた。

オープニング映像が映し出されたディスプレイが2つに割れると、中からØMIが「ANSWER」シリーズのミュージックビデオでお馴染みのアルテミス像、そしてダンサーたちとともに登場。黒のセットアップをまとったØMIは「Can You See The Light」「Nobody Knows」といったナンバーで観客のテンションを上げていった。

バックダンサーなしで披露された「Give up」では、海中を模した映像やリリックが泡になって溶けていく演出で楽曲の雰囲気を表現。「Colorblind」では月が映し出される演出とともに、ダンサーとの演舞が繰り広げられた。

ライブ後半では純白の衣装に着替えたØMIが「皆さん楽しんでくれていますか。ここからは『SHINE』。光の世界となります」と語り、「SHINE」「You(Prod. SUGA of BTS)」といった楽曲でオーディエンスを楽しませる。ØMIは「あっという間に気付いたら最後の日。最後まで心をこめて駆け抜けたいです。この景色、会場、僕のエンタテインメントを目と心に焼き付けてください」とツアー最終日を迎えた心境を語り、スタッフや共演者に対して「僕よりもみんながMVP」と感謝を述べた。

本編の最後、ØMIは「自分自身が何者なのか、という問いかけを前作『Who Are You?』でやって、その答えとして自分の光と影を見せようと『ANSWER…』を作りました。自分を見失ったり、仲間が見えなくなったり、大切なファンが敵に見えてしまったり、ステージに上がるのが怖くなったり、恐怖や孤独がありながらも自分を奮い立たせてきた12年だったなと思います」と「ANSWER…」に込めた思いを話し、「今まで自信を持って言えなかったけど確信に変わったこと。それは『自分がアーティストになるためにこの世界に生まれて、ファンのみんなと出会う運命だった』ということです。あまりに簡単だけど、あまりに大切なことを気付かせてくれたツアーでした」とツアーを振り返る。そして「After the rain」を熱唱して本編を締めくくった。

アンコールでは「UNDER THE MOONLIGHT」「CHAIN BREAKER」「HEART of GOLD」の3曲をパフォーマンス。会場が大いに盛り上がる中、ツアーファイナルの幕が閉じられた。

ØMI「ØMI LIVE TOUR 2022“ANSWER…”」2022年4月28日 日本ガイシホール セットリスト

01. ANSWER… SHADOW

02. Can You See The Light

03. Nobody Knows

04. NAKED LOVE

05. OVERDOSE

06. BLUE SAPPHIRE

07. Give up

08. Colorblind

09. SHINE

10. You(Prod. SUGA of BTS)

11. Starlight

12. HEY

13. DIAMOND SUNSET

14. Just the way you are

15. After the rain

<アンコール>

16. UNDER THE MOONLIGHT

17. CHAIN BREAKER

18. HEART of GOLD