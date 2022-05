「TOKYO FM」×「BMW」×「Meta Quest 2」コラボ！ VR空間上から初のラジオ公開生放送をオンエア!! ゲストにSAM、ELLY/CrazyBoyも登場

TOKYO FMでは4月29日(金)13:00~16:55、「BMW JAPAN」と「Meta」とタッグを組み、VR会議室「Horizon Workrooms」から初の試みとなる公開生放送「TOKYO FM HOLIDAY SPECIAL BMW JAPAN presents Drive through the New World〜#JOY MOVES ME〜」を放送しました。パーソナリティを務めたのは、TOKYO FM 夕方のワイド生番組「Skyrocket Company」(毎週月曜~木曜17:00~19:48)でもパーソナリティをつとめる浜崎美保。新緑が美しい季節に“JOY(楽しみ)”を探しながらのカーライフ、そしてドライブの楽しみを紹介しました。スタジオゲストにはSAMさん(TRF)、ELLY/CrazyBoyさん、コメントゲストに中尾明慶さんが登場。リアルとバーチャルを駆け抜ける4時間の生放送をお届けしました。この番組は、ラジオでは初の試みとなる「メタバースラジオ」を、VR空間から生放送でお届けする新スタイルのラジオプログラムです。EV開発をはじめ、時代のパイオニアとして常に新しい可能性を追求してきた「BMW」。そして、長年ラジオ番組を制作してきたTOKYO FMが、ドライブに欠かせない“ラジオ”を通して新しい楽しみ方を提供するために、メタバース上で公開生放送をおこないました。現在、ラジオは音声コンテンツの需要増加から、コロナ前に比べて聴取率が高まり注目が集まっています。さらに、ラジオの聴取方法とリスナー間のコミュニケーションが、サービスやSNSの発達によって進化し、多様化しています。そのような中、メタバース上でラジオの公開生放送をおこなうことで、音声だけでなく視覚を通して空間を共有することができるようになり、パーソナリティとリスナー間のコミュニケーションがより親密になり、オンエア中にリスナー同士がリアルタイムで感想や意見を共有し合うことが可能となりました。今回、初の試みとなるVR上での公開生放送「TOKYO FM HOLIDAY SPECIAL BMW JAPAN presents Drive through the New World〜#JOY MOVES ME〜」は、ソーシャルメタバース企業「Meta」が提供するサービス「Horizon Workrooms」(※1)と「Meta Quest 2」(※2)を用いて実施しました。(※1)Metaが提供するバーチャル会議室。アバターとしてVR空間で会議に参加したり、パソコンのビデオ通話でバーチャルルームにダイヤルインしたりすることができます。(※2)Metaが提供するVRデバイス。頭から被る「一体型」で、VR内で現実と同じように体や手を動かすことができます。今回の特番では、リポーターとしてTOKYO FMアナウンサーの鈴木晶久が「BMWi」シリーズ」に乗って都内の楽しいスポットを巡ったり、バーチャルとリアルを行き来する構成で「車のJOY(楽しみ)」を共有して“楽しむこと”を目的に、リスナー届いた「JOYなエピソード」も紹介していきました。VR空間には、公開生放送のための「Horizon Workrooms」を開設。事前募集に応募し、当選したリスナーが、日本全国各地からVRデバイスを装着して“アバター”となって参加しました。参加リスナーは、番組生放送中に「Horizon Workrooms」内で、スタジオの放送の様子を視聴しながら参加者同士で会話を楽しんだり、アバターとなったゲストたちも「Horizon Workrooms」に参加したりと、生放送中にバーチャル空間を楽しみました。■13:00~心地よい音楽と共に“JOY(楽しみ)”を探しに都内にドライブへ。「BMWi」シリーズの魅力や、“大の車好き”俳優・中尾明慶さんのカーライフ、おすすめドライブスポットを紹介しました。■14:00~ゲストSAMさん登場。“車好き”SAMさんのドライブ&ダンストーク、お気に入りのドライブスポットなどを紹介しました。■15:00~ゲストELLYさん登場。14時台ゲスト・SAMさんとのコラボトークも。その後、VR空間「Horizon Workrooms」からお届けしてELLYさんがアバター体験。ドライブにピッタリのミュージックミックスもオンエアしました。■16:00~引き続きゲストのELLYさんとVR空間「Horizon Workrooms」からオンエア。ELLYさんお気に入りのドライブスポットも紹介。バーチャル空間での“ダンス”に挑戦しました。<番組概要>番組名:TOKYO FM HOLIDAY SPECIAL BMW JAPAN presents Drive through the New World〜#JOY MOVES ME〜パーソナリティ:浜崎美保放送日時:2022年4月29日(金・祝)13:00~16:55(生放送)ゲスト:SAM、ELLY/CrazyBoy、中尾明慶(※コメントゲスト)特設サイト:https://www.tfm.co.jp/f/jmm/message