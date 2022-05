元アンジュルム室田瑞希が事務所移籍を発表、前事務所所属から約1年「びっくりする方もいると思う」

元アンジュルムの室田瑞希が1日(日)、都内にて開催された自身の1stミニフォトブック『A new me for a new place』の完成披露会見に出席。5月1日より所属事務所をシネマクトからワルキューレへ移籍したと発表した。

【写真】室田瑞希『1stミニフォトブック』完成披露会見の様子【11点】

2020年にアンジュルム、並びにハロー!プロジェクトを卒業し、2021年よりソロアーティストとして活動している室田。ファンが集まる会場に登場すると「ミニフォトブックのお話をする前に、皆様へひとつご報告があります」と切り出し、「ちょっとびっくりする方もいると思うんですけど、昨日、4月30日付けで株式会社シネマクトを退社し、本日5月1日付けで株式会社ワルキューレに所属することになりました」と報告した。

2021年3月にシネマクトへ所属しておよそ1年での事務所移籍に室田は「『早くない?』とびっくりする方もいると思う」としつつ、「ご理解いただけたらうれしいなと思います」とコメント。

その後、今後の活動予定として様々なイベントへの参加が発表されると、「イベントが多く決まったなというのが個人的にうれしい。やっぱり会えるイベントが今まで少なかったので、これまで以上に会える機会を増やしていけたらいいなと思っています」と笑顔を見せた。

続けて室田は、1stミニフォトブック発売の経緯を説明。「『写真を撮ってみよう』と試し撮りみたいな感じで撮ったものが『めっちゃいいじゃん』となった」と明かし、「2パターン3パターンくらい全然違う私が撮れて、マネージャーと話し合った結果、『ミニフォトブック出したくない?』みたいな」と試し撮りの出来栄えが良かったためにミニフォトブックへと派生したことを打ち明けた。

さらに「『お手軽な価格で買えるようなミニフォトブックがほしいよね』みたいな話しになりまして、『じゃあ作っちゃおう』という感じでできた一冊なんですけど、個人的にすごく気に入っています」とにっこり。気に入っているポイントを尋ねると「表紙の衣装がぶかぶか目なんですけど、このオーバーサイズ感がすごく好きです」と微笑んだ。

撮影されたカットは、室田曰く「クールビューティ」「きゃぴきゃぴ」「セーラームーン」の3パターンをイメージ。「一番最後の、自分のかばんの中から花びらをパーンと投げながらの撮影はすごく楽しかったですね」と振り返った。

出来栄えに点数を付けるなら、という質問には「85点」と答えつつ、「みんな普通言うのどれくらいなんですか。わからない。高いんですか」と困惑。100点に至らなかった理由を聞くと「マイナス15点は、やっぱり比べちゃうじゃないですか。これは誰っぽくやってみようとか。その分は上國料萌衣ちゃんに勝てなかったかな。一番最後は(上國料を)イメージしてやったんですけど。やっぱりかみちゃん(上國料)の顔には勝てないなと思いますね」と、アンジュルムの上國料萌衣をイメージして撮影したカットで、上國料には及ばなかったと感じていることを語り、「2ndでかみちゃんを超えようかなと思います」と意欲を燃やしていた。

