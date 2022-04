大谷翔平 最新ニュース(最新情報)

ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手は29日(日本時間30日)、敵地で行われたシカゴ・ホワイトソックス戦に「4番・DH(指名打者)」でスタメン出場。第1打席で今季4号となるソロ本塁打を放つなど、5打数2安打の活躍を見せた。試合はエンゼルスが5-1で勝利し、6連勝とした。





休養から復帰の初戦、第1打席でいきなり期待を超える結果を残してみせた。



エンゼルスは初回、先頭打者がソロ本塁打で先制すると、2死無走者で大谷の第1打席が回ってきた。3ボール1ストライクと打者有利のカウントから、5球目の93マイル(約150キロ)の直球を捉えると、打球は高く舞い上がり中堅方向へ。そのままスタンドに飛び込み、11試合ぶりとなる4号ソロ本塁打となった。



大谷の第2打席は4回無死無走者で、5球目のスライダーを捉えたが中飛。鋭い当たりも結果には結びつかなかった。6回の第3打席は内野ゴロで塁に残ると、アンソニー・レンドーン内野手の右中間への当たりで一塁から生還。貴重な追加点を演出した。



大谷の第4打席は安打で出塁すると、今季4個目の盗塁を記録した。さらに悪送球の間に三塁に進み、後続の適時打でこの日3度目のホームイン。快足を活かして得点に結びつけて見せた。



9回の最終打席は凡退したものの、この日の大谷は5打数2安打1本塁打1打点3得点で、打率.247、OPS.732(出塁率.297+長打率.435)となっている。



試合はエンゼルスが5-1で勝利。これで6連勝とした。









【動画】大谷翔平、11試合ぶりの4号ホームラン! 打球速度173キロでアーチストの弾道…

ロサンゼルス・エンゼルス公式ツイッターより







