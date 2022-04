chelmico、tofubeatsとの初共作楽曲「Meidaimae」MV公開

chelmicoが、tofubeatsと初共作した配信シングル「Meidaimae」のMVを公開した。

これまで「Easy Breezy」「Disco(Bad dance doesnt matter)」「三億円」と数々のchelmico作品を手掛けてきた田向潤監督とタッグを組んだ映画のトレーラー風の作品となっており、監督は「ハンカチの用意を忘れずにご覧ください」とコメントしている。

■田向潤監督/コメント

楽曲の切ない世界観を忠実に表現しました。ハンカチの用意を忘れずにご覧ください。

■chelmico/コメント

やばいぞ!すごいぞ田向のアニキ!!

迫真の演技見て!!今までのMVで1番面白いでーす!途中出てくる「あの人」のポラロイドに注目!!(Rachel)

田向のアニキ、また今回もやってくれましたよ。わたしたちの涙を流す演技に注目だ!(Mamiko)

<リリース情報>

chelmico

4th ALBUM『gokigen』

2022年6月1日発売

初回限定盤:CD+DVD / WPZL-31967 4200円(税別)

通常盤:CD / WPCL-13379 2800円(税別)

=CD収録内容=(初回限定盤・通常盤共通)

1. intro

2. Roller Coaster

3. 三億円

4. moderation

5. December

6. Touhikou

7. Where you at?

8. interlude

9. COZY

10. bff

11. ISOGA♡PEACH

12. O・La

13. Meidaimae

14. Miterudake

・DVD収録内容

『chelmicoの大きい音ライブ at Zepp DiverCity』 2021.11.22

1. To Be continued

2. OK, Cheers!

3. COZY

4. cupcake ATM

5. GREEN

6. E. P. S.

7. Terminal 着、即 Dance

8. N.E.S.

9. Limit

10. ごはんだよ

11. 三億円

12. どうやら、私は

13. ずるいね

14. milk

15. Player

16. Disco (Bad dance doesn’t matter)

17. Premium・夏mansion

18. Easy Breezy

19. エネルギー

EN1. Balloon

EN2. Highlight

EN3. Love Is Over

購入リンク

https://chelmico.lnk.to/gokigen