TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」の追加キャストが発表された。狐芝ライカ役を小笠原仁、羽根山ウララ役を各務華梨 、向江ジンキ役を山下大輝、清蔵タイゾウ役を真野拓実、雨竜ムサシ役を安元洋貴、額田ユリナ役を戸松遥、霧島モンド役を中村悠一、熊取リク役を鈴村健一、鹿足ヒマリ役を反田葉月が演じる。

7月よりテレビ東京系ほかにて放送される「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」。追加キャストの発表に併せて、前作からユウユ役を続投する蒼井翔太と、小笠原、各務のコメントおよびインタビュー動画が公開された。

また主題歌情報も発表された。オープニングテーマはメディアミックスプロジェクト「from ARGONAVIS」のArgonavis feat. 旭 那由多 from GYROAXIAによる「BLACK&WHITE」。エンディングテーマはブシロードのプロジェクト「D4DJ」に登場するユニットで、水樹奈々演じる天野愛莉、Raychell演じる姫神紗乃、小宮有紗演じる嘉瀬茉奈、梅村妃奈子演じる高尾灯佳によるCall of Artemisの「Do the Dive」に決まった。

さらに伊藤彰シリーズ原案によりQuilyが描く新連載「カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake」が月刊ブシロード6月8日発売号(ブシロードメディア)にてスタート。同じく6月8日に、4話までを収録した電子書籍版の第1巻も発売される。そのほかカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」のトライアルデッキ3種類が7月22日より販売。ブースターパック第6弾が8月5日より展開される。

蒼井翔太(近導ユウユ役)コメント

いよいよシーズン3!!

新たな仲間?!ライバル?!達と更に迫力を増していくファイト!!

そして、 一人一人が抱える物語。

是非、 楽しみに待っててね!



ユウユも頑張るぞーー!

小笠原仁(狐芝ライカ役)コメント

ユウユ君達に立ちはだかる新たなライバル、 狐芝ライカ君にライドされ、 ヴァンガードワールドに参戦します小笠原仁です!

一緒に眼鏡の似合う男になりましょう!

各務華梨(羽根山ウララ役)コメント

これからウララと一緒に、 ヴァンガードの世界を歩んでいくことがとても楽しみです!

ウララの活躍にもぜひ注目してくださいね!!

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」

テレビ東京系ほかにて2022年7月放送開始

YouTube「ヴァンガードチャンネル」、Amazon Prime Video、U-NEXT、dアニメストアほかで配信

スタッフ

製作総指揮・原案:木谷高明

原作:ブシロード/伊藤彰

総監督:森賢(ぎふとアニメーション)

監督:鈴木龍太郎

シリーズ構成:中村聡(遊宝洞)

カードファイト構成:校條春

キャラクターデザイン原案:CLAMP

キャラクターデザイン:齊田博之 / 永作友克

総作画監督:永作友克 / 吉武はつひ / PARK Ga young

ユニット作画監督:小栗寛子

プロップデザイン:多田靖子

メカニックデザイン:高倉武史

ロゴデザイン:鎌田誠(ガロアプロダクション)

美術設定:石森連

美術監督:錦見佑亮(インスパイアード)

美術アドバイザー:増山修

3DCG:越田祐史(スタジオポメロ)

色彩設計:小宮ひかり

撮影監督:武井夏樹(旭プロダクション)

編集:黒澤雅之

音響監督:明田川仁(マジックカプセル)

音響効果:上野励

音楽:桑野聖

アニメーション制作:Kinema citrus / ぎふとアニメーション / STUDIO JEMI

キャスト

近導ユウユ:蒼井翔太

狐芝ライカ:小笠原仁

羽根山ウララ:各務華梨

廻間ミチル:佐久間大介(Snow Man)

向江ジンキ:山下大輝

清蔵タイゾウ:真野拓実

雨竜ムサシ:安元洋貴

額田ユリナ:戸松遥

霧島モンド:中村悠一

熊取リク:鈴村健一

鹿足ヒマリ:反田葉月

桃山ダンジ:小野友樹

江端トウヤ:内田雄馬

大倉メグミ:進藤あまね

瀬戸トマリ:遠野ひかる

石亀ザクサ:伊藤昌弘

御薬袋ミレイ:中島由貴

惣川ハルカ:大地葉