小田和正が10枚目のオリジナルアルバム「early summer 2022」を6月15日にリリースする。

小田がアルバムをリリースするのは、2014年の「小田日和」以来約8年ぶり。本作には、NHKドラマ「正直不動産」の主題歌「so far so good」や明治安田生命企業CM曲「風を待って」をはじめとする多数のタイアップ曲と、2001年にスタートした音楽特番「クリスマスの約束」開始当初に書き下ろされた「この日のこと」が収録される。

アルバム収録曲の「ナカマ」が、テレビ東京系のドキュメンタリー番組「ガイアの夜明け」の6月3日(金)放送回よりエンディングテーマとしてオンエアされることも決定した。同楽曲には佐藤竹善(SING LIKE TALKING)と松たか子がコーラスで参加している。

またアルバム発売日の6月15日には、オフコースのファンハウス時代のアルバム6タイトルがリマスターのうえ再発される。

小田和正 楽曲「ナカマ」コメント

「ガイア」を見ていると製作者の心意気が強く伝わって来ます。それに応えたいという気持ちで書きました。団体で戦うというのはどういうことか。見えないところで懸命に頑張る仲間がいてくれるからそこへたどり着ける。



自分の現場でもそんな人たちが大勢います。少しでも番組の役に立つことが出来れば嬉しいです。

小田和正「early summer 2022」収録曲

01. 風を待って

02. 坂道を上って

03. 小さな風景

04. この道を

05. so far so good

06. ナカマ

07. こんど、君と

08. この日のこと

09. 会いに行く