「DOWNLOAD JAPAN 2022」ヘッドライナーにドリーム・シアター

2022年8月14日に千葉・幕張メッセにて開催される「DOWNLOAD JAPAN 2022」の第一弾ラインナップが発表された。

「ダウンロード・フェスティバル」は、ロックの聖地と言われるイギリスのドニントン・パークにて毎年8月に開催されるロック・ミュージックの祭典。ロック、パンク、メタル、ハードコア、クラシックロックなど幅広いラインナップのバンドが集う。同フェスは2019年3月に日本へ初上陸。2万人を動員した。

そして、今回「DOWNLOAD JAPAN 2022」ヘッドライナーに、ドリーム・シアターが決定。さらにブレット・フォー・マイ・ヴァレンタイン、マストドン、スティール・パンサー、アット・ザ・ゲイツ、ザ・ヘイロー・エフェクトの出演が発表された。

<イベント情報>

「DOWNLOAD JAPAN 2022」

2022年8月14日(日)千葉・幕張メッセ

時間:OPEN 9:30 / START 10:30

料金:

VIP 35000円(入場チケット+VIP 特典)

スタンディング 18000 円(別途1ドリンク代)

【ラインナップ】

ドリーム・シアター / ブレット・フォー・マイ・ヴァレンタイン / マストドン / スティール・パンサー / アット・ザ・ゲイツ / ザ・ヘイロー・エフェクト…and more

【VIP 特典内容】

専用ビューイングエリア(スタンディング)

・Exclusive stage viewing area(standing)※エリアは前方を予定しております。

※車イスの方で VIP チケットを購入された場合、専用ビューイングエリアはご利用いただけない場合がございます。

〇専用入場レーン

・Exclusive entry lane

〇物販ファストレーン

・Priority lane for merchandise

〇専用クローク(無料・出し入れ自由)

・Exclusive cloakroom (free, customer can take items in/out)

〇1ドリンク付

・1 drink included

〇VIP ラミネート(当日入場時配布)

・VIP laminate (distributed at the venue on the day)

〇VIP ギフト(当日入場時配布・詳細後日発表)

・VIP gifts (distributed at the venue on the day, details TBD)

※価格は全て税込

※未就学児の入場は必ず保護者同伴の上保護者1名につき児童1名のみ入場可

(但し入場エリア制限あり、前方への立入り禁止)

※小学生以上チケット必要

※出演ラインナップ変更による払い戻しはいたしません。予めご了承ください。

主催:Live Nation Japan・Creativeman Productions

企画・制作・招聘:Live Nation Japan・Creativeman Productions

www.downloadfestivaljapan.com

※本公演は政府および各自治体、ならびに会場におけるガイドライン、要請を遵守し実施します。今後の感染状況や政府の方針な どによりガイドライン、公演情報、感染症対策情報に変更が生じる場合もございます。ご来場の際は、必ず事前に公演特設サイト (https://www.downloadfestivaljapan.com/)に掲載されている注意事項をご確認ください。

ライブネーション・ジャパン・プレミアムクラブ先行:4月28日(木)18:00〜5月10日(日)18:00

Creativeman 3A 先行:5月1日(日)15:00〜5/10(火)18:00

Creativeman モバイル先行:5月1日(日)18:00〜5月10日(火)18:00

DOWNLOAD JAPAN オフィシャル先行:5月11日(水)12:00〜5月15日(日)23:59

プレイガイド独占先行:5月16日(月〜5月31日(火)

その他先行:6月1日(水)〜

一般発売:6月11日(土)10:00

※先行予約で完売となる場合がございます。その際一般発売はいたしませんので予めご了承ください。