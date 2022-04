劇場版「Re:cycle of the PENGUINDRUM」後編の公開日が7月22日に決定。タイトルが「RE:cycle of the PENGUINDRUM [後編]僕は君を愛してる」であると明かされ、併せてキービジュアルが公開された。

本日4月29日に前編が封切られた「Re:cycle of the PENGUINDRUM」。幾原が監督を務めるアニメ「輪るピングドラム」の全24話を再構築したものに、完全新作パートが加えられている。キービジュアルには少年姿の冠葉と晶馬と彼らを見守るキャラクターたち、そして作中でさまざまなメタファーとして登場する林檎が描かれた。一部を除く全国公開劇場およびメイジャー通販では本日より、キービジュアルが描かれたムビチケ前売券が販売されている。

また劇伴や劇中歌を収めたCD「劇場版『RE:cycle of the PENGUINDRUM』MUSIC COLLECTION」が、7月20日に発売決定。音楽を務める橋本由香利の書き下ろし劇伴楽曲、TVシリーズからリアレンジした楽曲、トリプルHによる録り下ろしARBカバー楽曲を含むキャラクターソングが収録される。ARBカバー楽曲のうち、「ROCK OVER JAPAN」は上坂すみれが演じる劇場版の新キャラクター・プリンチュペンギンも参加したバージョンだ。さらに各音楽配信サイトでは本日より、やくしまるえつこメトロオーケストラによる後編主題歌「僕の存在証明」と、前編挿入歌「OUR GROUND ZEROES」が配信されている。

劇場版「Re:cycle of the PENGUINDRUM」

前編「君の列車は生存戦略」:2022年4月29日(金)公開

後編「僕は君を愛してる」:2022年7月22日(金)公開

スタッフ

監督:幾原邦彦

副監督:武内宣之

原作:イクニチャウダー

キャラクター原案:星野リリィ

脚本:幾原邦彦、伊神貴世

キャラクターデザイン:西位輝実、川妻智美

色彩設計:辻田邦夫

美術:中村千恵子(スタジオ心)

アイコンデザイン:越阪部ワタル

CGディレクター:越田祐史(スタジオポメロ)

VFX:田島太雄

撮影監督:荻原猛夫(グラフィニカ)

編集:黒澤雅之

音響監督:幾原邦彦、山田陽

音響効果:三井友和

音楽:橋本由香利

音楽制作:キングレコード

アニメーション制作:ラパントラック

製作:ピングローブユニオン

配給:ムービック

キャスト

高倉冠葉:木村昴

高倉晶馬:木村良平

高倉陽毬:荒川美穂

荻野目苹果:三宅麻理恵

多蕗桂樹:石田彰

時籠ゆり:能登麻美子

夏芽真砂子:堀江由衣

渡瀬眞悧:小泉豊

荻野目桃果:豊崎愛生

プリンチュペンギン:上坂すみれ

(c) イクニチャウダー/ピングループ(c)2021 イクニチャウダー/ピングローブユニオン