猫様見守るスマート首輪・キャトログに『スター・ウォーズ』デザイン！

RABOは、猫様の行動を24時間365日見守るスマート首輪「Catlog(キャトログ)」の新ラインナップとして、『STAR WARS』デザインのCatlog Beltを発表した。

Catlogは、『Catlog』と『Catlog Board』の2つのデバイスで、猫様の健康情報を自動的に記録。日頃から健康を記録することで、猫様の小さな体調の揺らぎも見逃さず、飼い主とのすこやかで幸せな日々をサポートする。

また、Catlog Pendantはとことん猫様に優しく設計しており、ペンダントの重さは十円玉たった2枚分の重さである約9g。猫様にとって重要な触覚器官であるヒゲに当たらないよう、形状やサイズにもこだわっている。

この度登場する『STAR WARS』デザインのCatlog Beltは、ルーク・スカイウォーカーの相棒 ”R2-D2” デザイン、『STAR WARS『といえばの名言 ”May the Force be with you” デザイン、ベイダー卿やチューバッカなどおなじみキャラクターが盛りだくさんの『STAR WARS』キャラクターズ(シュシュ型)の3種類を用意。

また、3種ともCatlog Belt単品(税込3080円)として購入可能。はじめてCatlogを購入する方は、Catlog Home、Catlog Pendantもついてくる約7000円のオプションを追加すると、到着後すぐにCatlogを始めることができる。

なお、サイズ展開はS/SM/M/ML/L/LLの6種展開、シュシュ型のみS/M/Lの3種展開だ。

首輪は、口元に近いためごはんなどによる汚れが知らぬ間に付いてしまいやすいということもあり、RABOでは3ヶ月~半年程度での付け替えを推奨している。

季節やイベントに合わせて色や素材を変えながら、猫様と一緒におしゃれを楽しもう!

これらのCatlog Beltは、 ”May the Force be with you.” の「スター・ウォーズの日」である5月4日(水)より、数量限定で予約販売開始だ。

※「Catlog」および「猫様」は、RABOの登録商標です。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.