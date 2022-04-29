中国出身のコスプレイヤーyamiが4月28日、自身のTwitterを更新しセルフィを披露した。
yamiは「おはよー! 朝起きれる人は偉い」と朝の挨拶ツイートを残し、セルフィを披露。この投稿にファンからは「可愛くて綺麗です」「眠いけど今日も頑張れる」「好き以外の言葉が見つからない」といった声が寄せられた。
おはよー！— yami (@chanbaekkailu1) April 27, 2022
朝起きれる人は偉い pic.twitter.com/pgYSAuR9gD
中国出身のコスプレイヤーyamiが4月28日、自身のTwitterを更新しセルフィを披露した。
yamiは「おはよー! 朝起きれる人は偉い」と朝の挨拶ツイートを残し、セルフィを披露。この投稿にファンからは「可愛くて綺麗です」「眠いけど今日も頑張れる」「好き以外の言葉が見つからない」といった声が寄せられた。
おはよー！— yami (@chanbaekkailu1) April 27, 2022
朝起きれる人は偉い pic.twitter.com/pgYSAuR9gD
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