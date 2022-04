サカナクション山口一郎 バンド「THE 2」の新曲『恋のジャーナル』をトータルプロデュース その出会いとは？

サカナクションの山口一郎が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。4ピースバンドのTHE 2をゲストに迎え、対談をおこないました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! サカナLOCKS!」4月22日(金)放送分)山口は、THE 2が4月13日にデジタルリリースした新曲「恋のジャーナル」のトータルプロデューサーをつとめています。この記事では、「THE 2」として再始動した経緯や、山口との出会いについてのトークを紹介します。山口:君たちはどんなバンドなんだ?(笑)。古舘佑太郎(Vo):自己紹介的なことでいいんですかね?僕とギターの加藤で2017年に結成して活動してきたんですけど、メンバーが2人卒業しまして、去年の夏から活動休止に入りました。2022年2月22日っていう2であふれた日に、新メンバーとしてベースの森夏彦とドラムの歌川菜穂が加入してこの4人になって、「2」から「THE 2」に変わり活動再開しました。みんな2回目のバンドなんですよ。1回ずつ挫折したり転んだりした経験がある4人が集まって、2回目で1回目を超えていこうっていう、セカンドリベンジみたいな思いを詰め込んだバンドですね。山口:なるほど。じゃあ、バンド名のTHE 2っていうのは、第二章ってことなんだ。THE 2:そうです!山口:それぞれ、どんなバンドやってたか教えてよ。古舘:僕は、The SALOVERSというバンドをやっていました。加藤綾太(Gt):僕は、ポニーテールスクライムというバンドで、ボーカルギターをやっていました。森夏彦(Ba):僕は、Shiggy Jr.っていうバンドをやっていました。歌川菜穂(Dr):私は、赤い公園っていうバンドをやっていました。古舘:実は、全員が10代の時スカウトされた新人発掘が一緒だったんですよね。当時EMIにグレート・ハンティングっていう部署があって。そこで僕はThe SALOVERSで、加藤はポニーテールスクライムで、もっくん(森さん)はそのときShiggy Jr.ではなかったんですけどそこにいて、菜穂ちゃんも赤い公園で。そこで出会った4人なんです。山口:じゃあ、かなりライバルだったやつらが、2回目のバンドでTHE 2として結成したんだ。それはいいドラマだね。加藤:ありがとうございます。山口:古くんとは、(2014年2月20日放送の)SCHOOL OF LOCK! で対談しているんだよな。古舘:それが出会いですね。山口:(The SALOVERSの)「夏の夜」っていう曲を、(リスナーに)紹介してもらったときに僕が衝撃を受けて。そこでゲストに来てもらって急遽対談した、っていうところが出会いだったんだよな。古舘:はい。普通に家にいたら、(知り合いの番組スタッフから)「今日、SCHOOL OF LOCK! 聴いておいたほうがいいよー」って連絡がきたんですよ。何のことだろう? って思って家で聴いていたら、全然面識のなかった一郎さんが僕の曲を聴いて「これは呼び出しだ!」って。で、「え!?」ってなってたら、即マネージャーから連絡があって「来週(出演)」ってなったので。あんな出会い方って、人生でなかなかないなと思いますね。山口:うん。古舘佑太郎という人柄というか、ミュージシャンとしての考え方みたいなものに僕が惚れたんだよなー。嫉妬しているんだよ。古舘:ありがとうございます……! そう言っていただけると……でも、あのときの出会いは、僕にとって相当な転換期になりました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/