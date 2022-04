景井ひな「毛根が強いんです」サロンモデルも経験 次にしたい髪色は？

景井ひなが、4月27日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。自身の髪色や、日本国内女性で1位のTiKTokフォロワー数について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。景井ひなは、2021年4月より同番組にレギュラー出演中です。2022年4月からは、新コーナー「景井ひなLOCKS!」がスタート。リスナーとともに、10代のトレンドを研究しています。この日は、「hoyu ソマルカ presents マネしたい!憧れの髪色ミュージシャン2022 BINGO」と題して放送。数字の代わりに、以前からリスナーに募集していた“髪色に憧れるミュージシャンとその楽曲”でビンゴをおこないました。こもり校長:今日は生徒(リスナー)の髪色憧れミュージシャンを聞かせてもらっていますが、ビューひな(景井)はこれまでどんな髪色をしてきましたか?景井:初めて染めたのはピンクブラウンで、そこから緑とか青とか、オレンジ、白、金髪、アッシュグレイとかブラウンとか……いろいろやりました。ぺえ教頭:止まんないね(笑)。全員:(笑)。こもり校長:今年、23(歳)だっけ? だいぶ、いろんな経験しているね(笑)。景井:そうですね(笑)。1日で黒に染め直したこともあります。ぺえ教頭:なんで? 飽きちゃうの?景井:もともと、サロンモデルをやっていたので……。ぺえ教頭:だから、いろんな色をやっているんだ!景井:そうなんです。でも高校は染めちゃだめだったので、1日で黒染めに。ぺえ教頭:そうか、次の日が学校だったら染めないといけないんだ。こもり校長:大変だね~。ぺえ教頭:その割には、髪キレイね。景井:復活しました! 前は、手櫛でブチブチちぎれたりとか……(笑)。ぺえ教頭:でも今はツヤツヤよね。うらやましいわ。お金かけてちゃんとキレイにしているわ(笑)。こもり校長:いやいや、そりゃもう……1千百万人も見ているからね(笑)。ぺえ教頭:そうだね。TiKTok(のフォロワー数)ね!こもり校長:1千百万人ってすごいよね……気づいたら?景井:そうですね、あっという間に。気づいたら……。ぺえ教頭:いきなりすごいよね。こもり校長:すごいね。うらやましいなぁ……!ぺえ教頭:TiKTokはいつから始めたの?景井:2019年の2月、3月あたりからです。ぺえ教頭:3年で1千百万人?!こもり校長:増えていくというのがすごいよね。景井:真っ白にしたいです。こもり校長:真っ白はやめときなって。ぺえ教頭:なんで?(笑)。こもり校長:俺もやったことあるけどさ、何回ブリーチしなきゃいけないの!? っていう……。景井:たしかに! でも私、頭皮が結構強くて、毛根も強いんです……(笑)。ぺえ教頭:ひなは毛根が強いの?(笑)。こもり校長:何回ブリーチしても?景井:全然痛くないですね。ぺえ教頭:校長の頭皮は繊細?こもり校長:俺はもう無理だね。じゃあ白もいいね。ぺえ教頭:今のブラウンから白になったら、結構イメージ変わるよね。景井:そうですね。割とずっと黒髪を貫いてきたので、一気にガラっと変わりますね。ぺえ教頭:かなり見てみたい!この日の放送では、憧れの髪色をしているミュージシャンとして、BTSのVさん、櫻坂46の小池美波さん、BLACKPINKのLISAさん、Official髭男dismの小笹大輔さん、Awesome City ClubのPORINさん、Snow Manの目黒蓮さん、LiSAさん、Eveさん(MVに出てくるキャラクターの髪色で選出)、ビリー・アイリッシュさん、こもり校長(GENERATIONS from EXILE TRIBE・小森隼)、米津玄師さん、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんが取り上げられ、それぞれの楽曲をオンエア。ビンゴが揃ったリスナー全員に、hoyuのカラーシャンプー&カラーチャージ「SOMARCA(ソマルカ)」がプレゼントされました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/