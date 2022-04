DREAMS COME TRUEのニューシングル「羽を持つ恋人」が7月7日の“ドリカムの日”にリリースされる。

本作にはNHK Eテレで放送されている、香川照之プロデュースの自然教育アニメ「インセクトランド」の主題歌「羽を持つ恋人」のフル尺版とオンエア版、各バージョンのインストゥルメンタル版を収録。パッケージは「インセクトランド」のキャラクター紹介やぬり絵、間違い探し、「羽を持つ恋人」の振り付け解説「おどってみよう!(こん虫ダンス振り付け解説)」などを掲載した“プレイブック”仕様となっている。

DREAMS COME TRUE「羽を持つ恋人」収録曲

01. 羽を持つ恋人 - MASADO and MIWASCO Version -

02. 羽を持つ恋人 - On Air Version -

03. 羽を持つ恋人 - MASADO and MIWASCO Version - / Instrumental

04. 羽を持つ恋人 - On Air Version - / Instrumental