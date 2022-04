9月24、25日に大阪・大阪泉南りんくう公園(SENNAN LONG PARK)で開催される野外ライブイベント「GREENROOM BEACH」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「GREENROOM BEACH」は、海風が心地よいビーチでアーティストが奏でる音楽を楽しむことができるイベント。主催は神奈川・横浜赤レンガ地区で開催されている恒例野外イベント「GREENROOM FESTIVAL」で知られるGREENROOMで、昨年初開催される予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となっていた。

このたび出演が決定したのはNulbarich、SIRUP、Def Tech、iri、Awich、Vaundy、I Don't Like Mondays.、TENDRE、LUCKY TAPES、YONA YONA WEEKENDERS、chelmico、toconomaの12組。出演者は今後も追加される。イープラスでは早割チケットを販売中。

GREENROOM BEACH

2022年9月24日(土)大阪府 大阪泉南りんくう公園(SENNAN LONG PARK)

2022年9月25日(日)大阪府 大阪泉南りんくう公園(SENNAN LONG PARK)

<出演者>

Nulbarich / SIRUP / Def Tech / iri / Awich / Vaundy / I Don't Like Mondays. / TENDRE / LUCKY TAPES / YONA YONA WEEKENDERS / chelmico / toconoma / and more