9月10日、11日に福島・しらさかの森スポーツ公園で行われる野外音楽フェス「風とロック芋煮会2022 風とロックイモニー号」の出演者第1弾が発表された。

このたび出演がアナウンスされたのは怒髪天、THE BACK HORN、打首獄門同好会、四星球、音速ライン、高橋優、亀田誠治、渡辺俊美(TOKYO No.1 SOUL SET)、LOW IQ 01、片平里菜、すぅ(SILENT SIREN)、成瀬瑛美、あばれる君、Mummy-D(RHYMESTER)、岡崎体育、奈良美智、箭内道彦の17組。なお第2弾の発表は6月に予定されている。

通販サイト・47CLUBでは明日4月29日10:00から、チケットぴあでは5月14日11:00から2日間通し券の先行予約を受け付ける。なおチケット収益は、新型コロナウイルス感染症に対応している医療従事者および地震などの大規模自然災害の復興支援活動に寄付される。

箭内道彦 コメント

新型コロナウイルスにより、昨年一昨年と中止を余儀なくされた 風とロック芋煮会。

今年実現すれば、3年振りの開催になります。

状況と時代に適した形を模索しながら、

秋の白河に溢れる再会の笑顔を心に描いて、

大切な仲間たちとその仕度を進めています。

今年のタイトルは、「風とロックイモニー号」

A JOURNEY TO THE HOPE. 希望に向かい、観客と出場者がともに旅をする、

そんな2日間にしたい。

いらしてくださるみなさまに

3年ぶんのワクワクを抱いてその日を待っていただけるよう、

そして心穏やかに会場へ足を運んでいただけるよう、 様々な準備を今日も続けます。

風とロック芋煮会が世界に誇る

心の距離はもちろんゼロに、

でも物理的には密にならずに。

しらさかの森スポーツ公園の広大な会場に、3,000人を定員とします。

そして、チケット料金を、全国各地の音楽フェスに準ずる額に設定しました。

あらゆる角度から検証と議論を重ねての苦渋の決断です。

そして、風とロック芋煮会は、毎年の全利益を、

復興や医療に役立てていただくために寄付しています。

少しでも今年の寄付額を増やせるよう、この後も努力を続けます。

みなさまのご協力に感謝いたします。

観客は具、

ミュージシャンは味噌、

会場は大きな鍋。

愛と平和を願いながら、思いやり合い、みんなが美味しく煮込まれる芋煮会。

ふくしまの、9月の空の下で、お会いしましょう。



2022年4月28日

風とロック芋煮会 実行委員長 箭内道彦

風とロック芋煮会2022 風とロックイモニー号

2022年9月10日(土)福島県 しらさかの森スポーツ公園

2022年9月11日(日)福島県 しらさかの森スポーツ公園

OPEN 8:15 / START 9:45(予定)

<出演者>

怒髪天 / THE BACK HORN / 打首獄門同好会 / 四星球 / 音速ライン / 高橋優 / 亀田誠治 / 渡辺俊美(TOKYO No.1 SOUL SET) / LOW IQ 01 / 片平里菜 / すぅ(SILENT SIREN) / 成瀬瑛美 / あばれる君 / Mummy-D(RHYMESTER) / 岡崎体育 / 奈良美智 / 箭内道彦 / and more