茨城放送が主催するフェスティバル「LuckyFM Green Festival」が、7月23日と24日に茨城・国営ひたち海浜公園で開催される。

「LuckyFM Green Festival」はひたち海浜公園にて毎年開催されてきた「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」の会場移転発表を受け「茨城のフェス文化の灯を消すな」という合言葉のもと急遽準備が進められてきたフェス。23日はロックやポップス、24日はヒップホップやジャズを中心としたジャンルのアーティストがそれぞれ出演する。

日程、会場と合わせて出演アーティスト第1弾も発表された。23日は石井竜也、ゴールデンボンバー、Novelbright、BRAHMAN、マカロニえんぴつ、MAN WITH A MISSION、24日はAKLO、 ALI、¥ellow Bucks、JP THE WAVY、ジャパニーズ マゲニーズ、Lunv Loyalの出演が決定。3ステージ制で来場者数は1日あたり1万5000人程度が見込まれている。

茨城放送によるチケット販売サイト・いばチケとチケットぴあでは、5月8日までチケットの先行抽選予約を受け付けている。

LuckyFM Green Festival'22

2022年7月23日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

石井竜也 / ゴールデンボンバー / Novelbright / BRAHMAN / マカロニえんぴつ / MAN WITH A MISSION / and more



2022年7月24日(日)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

AKLO / ALI / ¥ellow Bucks / JP THE WAVY / ジャパニーズ マゲニーズ / Lunv Loyal / and more