ファミリーマートは5月1日～6月30日、アプリ「ファミペイ」(以下、ファミマのアプリ)を提示し、通販代金など各種料金を支払うと、総額1,000万円相当の期間限定FamiPayボーナスが当たる「コンビニ払いもファミペイがお得! FamiPayボーナス還元キャンペーン」を実施する。

総額1,000万円相当のFamiPayボーナスが当たる

同キャンペーンでは期間中、自動車税などの税金や公共料金、通販代金など各種料金を支払う際、ファミマのアプリを提示して支払うと、抽選で総額1,000万円相当の期間限定FamiPayボーナスが当たる。

具体的には、ファミマのアプリを提示して、払込票またはFamiポート「代金お支払い」ボタン、マルチコピー機「代金支払い」ボタンより各種料金を支払うか、「FamiPay請求書支払い」を利用すると、自動的にキャンペーンに応募できる。

また、支払いの際に「FamiPay(電子マネー)」を利用すると、当選確率が5倍となるうえ)、利用ごとにもれなくFamiPayボーナス10円相当がプレゼントされる。

■エントリー及びキャンペーン実施期間

第1弾:2022年5月1日～31日

第2弾:2022年6月1日～30日



■特典内容

1等:期間限定FamiPayボーナス2,000円相当×1,000人

2等:期間限定FamiPayボーナス500円相当×6,000人



■期間限定FamiPayボーナス進呈日/有効期限

第1弾:2022年6月末頃進呈(予定)/2022年9月末まで有効

第2弾:2022年7月末頃進呈(予定)/2022年10月末まで有効

