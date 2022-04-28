TVアニメ「平家物語」の公式ガイドブック「平家物語 アニメーションガイド」が、本日4月28日にKADOKAWAより発売された。

同書には監督の山田尚子、脚本の吉田玲子、キャラクター原案を務めた高野文子、音楽を手がけた牛尾憲輔らスタッフのインタビューや、びわ役の悠木碧、平重盛役の櫻井孝宏といったキャストのインタビュー、アンケートを多数収録。各話紹介、演出ポイント、キャラクター設定画、美術資料も掲載され、さらに冬乃郁也、衿沢世衣子、うめ、小沢かな、志村貴子、西村しのぶによるトリビュートイラストも収められている。

「平家物語 アニメーションガイド」収録内容

キャストインタビュー

びわ役：悠木碧

平重盛役：櫻井孝宏

時子 / 祇王役：井上喜久子

徳子役：早見沙織

スペシャル対談 平清盛役：玄田哲章×後白河法皇役：千葉繁

キャストアンケート

平維盛役：入野自由、平資盛役：岡本信彦、平清経役：花江夏樹、平敦盛役：村瀬歩、平宗盛役：檜山修之、平知盛役：木村昴、平重衡役：宮崎遊、高倉天皇役：西山宏太朗、源頼朝役：杉田智和、源義経役：梶裕貴、静御前役：水瀬いのり

トリビュートイラスト

冬乃郁也、衿沢世衣子、うめ、小沢かな、志村貴子、西村しのぶ

スタッフインタビュー

原作：古川日出男

歴史監修：佐多芳彦

琵琶監修：後藤幸浩



音響監督：木村絵理子

音響効果：倉橋裕宗



キャラクターデザイン：小島崇史

美術監督：久保友孝

撮影監督：出水田和人

色彩設計：橋本賢

動画監督：今井翔太郎

編集：廣瀬清志

プロップデザイン：寺尾憲治

各話演出・絵コンテ：雪村愛、ちな、戸澤俊太郎、モコちゃん、長友孝和、江崎好絵、竹下良平、山代風我

プロデューサー鼎談：竹内文恵、チェ・ウニョン、尾崎紀子

制作座談会：崎田康平、進藤嵩平、番匠彩子、神戸秀太（サイエンスSARU）



オープニング：羊文学

エンディング：agraph



音楽：牛尾憲輔

キャラクター原案：高野文子

脚本：吉田玲子

監督：山田尚子

※江崎好絵の崎はたつさきが正式表記。