トロント・ブルージェイズの加藤豪将内野手は27日(日本時間28日)、本拠地で行われたボストン・レッドソックス戦に「8番・二塁」でスタメン出場。嬉しいメジャー初安打を記録した。



待望の瞬間は、4回2死で迎えた第2打席、1ストライクからの2球目、レッドソックス先発マイケル・ワカ投手が投じた89マイル(約143キロ)カッターを弾き返した。打球は左中間への二塁打。塁上で両手を掲げ、喜びを表した。



2回の第1打席は三飛、7回2死の場面でも打席が巡ってきたが、代打を送られ交代となった。



この日の加藤は、2打数1安打の成績。打率.200、OPS.829(出塁率.429+長打率.400)となっている。



地元メディア『Sportsnet』は公式Twittterで「加藤豪将、ようこそビッグリーグ(メジャーリーグ)へようこそ!」と祝福のメッセージを綴った。



同試合のブルージェイズは、1-7で敗戦。連勝は2でストップした。















