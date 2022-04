ハッピーバースデー ドナルド！ ドナルドダックのスペシャルカフェがオープン！

6月9日はドナルドのお誕生日! 「ドナルドダック」OH MY CAFEでお祝いしよう♪

「ドナルドダック」OH MY CAFEが、2022年5月13日(金)より東京(OH MY CAFE TOKYO)にて、6月2日(木)より大阪(OH MY CAFE OSAKA)にて、6月9日(木)より名古屋(kawara CAFE & KITCHEN 名古屋パルコ店)にて、順次、期間限定でオープンする。

「ドナルドダック」は、ドナルド・フォントルロイ・ダックが本名の、短気で自己中心的で負けず嫌いな性格のキャラクター。しかし、どこか憎めない性格のため人気が集まり、1934年6月9日公開の『かしこいメンドリ』でデビューして以来、ディズニー最多の出演作品数を誇っている。ヒューイ、デューイ、ルーイという3人の甥や、伯父のスクルージ・マクダックなど、親族がたくさんいる。デイジーダックとは恋人同士。

そんな表情豊かで、賑やかで、元気いっぱいの「ドナルドダック」をテーマにしたマリンルックのスペシャルカフェが開催決定! 可愛らしい「ドナルドダック」モチーフを楽しめるだけでなく、青い空に新緑がまぶしい今の季節に、ボーダーやネイビーカラーなどのマリンルックを一足早く楽しむことができる!

フードメニューだけでなく、カフェオリジナルグッズや特典、スペシャル企画などを設けて「ドナルドダック」のお誕生日を盛り上げるとのこと! 「ドナルドダック」OH MY CAFEオープンまで待ちきれない!!

※画像はイメージ。仕様が変更になる場合がある。

(C)Disney