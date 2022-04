昨年11月に開催され3日間5公演で4万5000人を動員したグローバルボーイズグループ・JO1の初めての有観客ライブ 「2021 JO1 LIVE “OPEN THE DOOR”」のライブ映像が、Amazon Prime Videoにて独占配信されることが決定。27日深夜に放送されたニッポン放送『JO1のオールナイトニッポンX(クロス)』(毎週水曜24:00~)内でサプライズ発表された。配信開始日は5月1日17時。

2021年11月、幕張メッセにて行われたJO1初の有観客ライブ「2021 JO1 LIVE “OPEN THE DOOR”」の最終公演。JO1結成から約2年もの間、新型コロナウイルスの影響により、有観客で開催できなかったJAM(ファン)待望のライブは、「未知の世界の扉を開き、新しい冒険へ出発する」というテーマで19曲をパフォーマンス。2NDアルバムにも収録されている「Born To Be Wild」から気迫溢れるパフォーマンスで始まり、会場のボルテージは一気にMAXになる。

また、Amazon Prime Videoでは、JO1全員が主演を務めたドラマ『ショート・プログラム』や、デビューに至るまでのオーディションの様子が見られる『PRODUCE 101 JAPAN~JO1誕生の軌跡~Directors CUT』、メンバーがさまざまなことに挑戦した『JO1 HOUSE 超厳選集!』など、JO1の魅力が詰まったコンテンツが配信されている。

「2021 JO1 LIVE “OPEN THE DOOR”」配信概要

配信開始日:2022年5月1日17:00

セットリスト:01.「Born To Be Wild」 02.「OH-EH-OH」 03.「GO」 04.「Safety Zone」 05.「Design」 06.「Speed of Light」 07.「Never Ending Story」 08.「MONSTAR」 09.「Dance Type Beat」 10.「Freedom」 11.「Dreaming Night」 12.「Blooming Again」 13.「ICARUS」 14.「Shine A Light」 15.「Run&Go」 16.「ツカメ~It‘s Coming~(JO1 ver.)」 17.「僕らの季節」 ENCORE01.「Prologue」 ENCORE02.「REAL」