明治安田生命J2リーグ第12節が27日にかけて行われた。

今季無敗で首位を独走している横浜FCはホームでFC町田ゼルビアと対戦。試合は9分、素早い攻守の切り替えからクロスに飛び込んだ長谷川竜也の今季初得点で横浜FCが先制したが、後半に投入されたばかりのヴィニシウス・アラウージョにゴールを奪われてしまう。結局、試合は1-1のまま終了となり、横浜FCは2連続の引き分けという結果に終わったが、開幕からの無敗はキープ。一方の町田は、これで5戦連続勝ち星なしとなった。

また、2位のベガルタ仙台は敵地でロアッソ熊本と対戦し、フェリペ・カルドーゾと平岡康裕のゴールにより2-0で勝利。連勝を飾って、首位・横浜FCとの勝ち点差を「5」に縮めた。また、3位のアルビレックス新潟もいわてグルージャ盛岡に2-0で勝ち、こちらも連勝を飾って勝ち点6差としている。

3連勝中と勢いに乗るヴァンフォーレ甲府は、山田陸のゴールと三平和司のPKにより、4戦勝ちのない東京ヴェルディ相手に2-0で勝利し、4連勝。昇格プレーオフ圏内の6位・ファジアーノと同勝ち点の7位にまで浮上した。そのほか、今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼4月27日(水)

秋田 0-1 岡山

大宮 3-2 群馬

千葉 2-0 山口

横浜FC 1-1 町田

新潟 2-0 岩手

徳島 0-1 山形

長崎 1-0 水戸

熊本 0-2 仙台

大分 0-0 栃木

琉球 1-1 金沢

甲府 2-0 東京V

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FC(28/+9)

2位 仙台(23/+5)

3位 新潟(22/+7)

4位 町田(19/+7)

5位 東京V(19/+4)

6位 岡山(18/+3)

7位 甲府(18/0)

8位 金沢(17/+3)

9位 長崎(17/+1)

10位 群馬(17/0)

11位 山形(16/+6)

12位 千葉(16/+1)

13位 大分(16/0)

14位 徳島(14/+5)

15位 山口(14/0)

16位 熊本(14/-4)

17位 秋田(14/-5)

18位 栃木(14/-5)

19位 水戸(12/-2)

20位 岩手(11/-12)

21位 大宮(9/-10)

22位 琉球(6/-13)

◆■次節の対戦カード

▼4月30日(土)

14:00 千葉 vs 大分

14:00 山口 vs 栃木

16:00 水戸vs 甲府

17:00 琉球 vs 新潟

▼5月1日(日)

13:00 岩手 vs 熊本

13:00 岡山 vs 東京V

14:00 山形 vs 長崎

14:00 群馬 vs 横浜FC

14:00 町田 vs 徳島

14:00 金沢 vs 大宮

16:00 仙台 vs 秋田