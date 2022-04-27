WIT STUDIOの創立10周年を記念した展示会「WIT STUDIO 10th Aim Higher」が、5月27日から6月20日まで東京・池袋PARCO本館7F PARCO FACTORYで開催される。
放送中のTVアニメ「SPY×FAMILY」をはじめ、ギャラクシー賞月間賞を受賞したTVアニメ「王様ランキング」、5月13日に劇場公開を控えているアニメ映画「バブル」など、数多くの作品を手がけるアニメ制作スタジオ・WIT STUDIO。展示会では、ここでしか見られない貴重な作品の資料や原画の展示、記念グッズの販売などが行われる。
展示会の前売チケットは、5月6日10時にローチケで販売開始。入場券とは別に、グッズ引換券も用意された。また入場1回につき、オリジナルポストカードをランダムで1枚プレゼント。展示内容、記念グッズの情報は、特設サイトで随時解禁していく予定だ。
「WIT STUDIO 10th Aim Higher」
期間：2022年5月27日（金）～6月20日（月）
会場：東京都 池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORY
主催：ムービック・WIT STUDIO
運営：PARCO
料金：前売 / 入場チケット1300円、グッズ引換券1500円、当日 / 入場チケット1500円、グッズ付チケット3000円※全て税込、小学生以下無料
(c)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会(c)2022 おにぱん！製作委員会(c)十日草輔・KADOKAWA刊／アニメ「王様ランキング」製作委員会(c)2022「バブル」製作委員会(c)WIT STUDIO／Production I.G(c)Vivy Score / アニプレックス・WIT STUDIO(c)WIT STUDIO/Great Pretenders