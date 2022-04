『すみっコぐらし』の10周年を記念した特別なイベント「すみっコぐらし展 10th Anniversary ~すみっこ表彰式~」が、2022年4月29日(金・祝)より、西武池袋本店 別館2階=西武ギャラリーにて開催される。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

この度開催となる「すみっこ表彰式」では、5年に1度すがたを見せるすみっこの神様 ”すみ神様” が、10周年をむかえたおめでた~いすみっコたちを表彰式に招待!

かわいいフォトスポット、ぬい撮りスポットや貴重な原画などもりだくさん。イベントオリジナル商品など多数のすみっコぐらしグッズも用意される。

さらに会場入口では、会場内で身につけて、招待者気分を楽しめる「ご来賓リボン(ロゼット)」も販売!

すみっコたちといっしょに、10周年のお祝いを楽しもう♪

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.