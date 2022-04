乃木坂46・柴田柚菜『blt graph.』表紙画像が解禁、“愛おしさ”溢れる満面の笑顔が印象的

乃木坂46の柴田柚菜が、5月7日(土)発売の『blt graph.』vol.78(東京ニュース通信社)表紙・巻頭に登場する。

【写真】ドキっとする表情を見せた柴田柚菜、ほか『blt graph.』掲載カット【11点】

乃木坂46の最新シングル『Actually...』で初の選抜メンバーに選ばれた柴田柚菜。「(撮影中は)楽しかったらいい写真になるんじゃないかと思っていたので、とにかく楽しもうと思いました」とインタビューで語っている通り、“愛おしさ”溢れる満面の笑顔が表紙に選ばれた。

また、撮影は心地よい潮風の吹く、海沿いの旅館で行われ、晴天の中リラックスした雰囲気のダボっとしたTシャツ姿や、ドキっとする表情も見せた赤い衣装など、表紙のような笑顔カットはもちろん、さまざまな表情の柴田を、たっぷりと20ページにわたり収めている。ほか、インタビューでは、初めての選抜メンバーとして活動する日々についてや、雑誌の表紙が一つの夢だったと語る柴田の“努力”に対する向き合い方など、柴田柚菜の今に迫っている。

同号にはほかに、5月18日(水)に59枚目のニューシングル『元カレです』のリリースを控えるAKB48から倉野尾成美、モデル業やアパレルブランドのプロデュース、YouTubeなどに加え、5月15日(日)スタートのドラマ『恋愛ドラマな恋がしたい~Kiss me like a princess~』(AbemaTV)への出演も発表され、女優としても活動中の橋下美好、えなこらが所属するPPエンタープライズの一員で、さまざまな媒体でグラビアでも活躍するコスプレイヤー篠原みなみ、「ミスマガジン2019」でミスヤングマガジン賞を受賞し、最近では、ロングヘアーからバッサリと髪を切って大人っぽさが増した吉澤遥奈、3人組アイドルグループ・リルネードのメンバーであり、グラビアでも活躍する19歳の桐原美月、約3年ぶりのライブツアーとなる「HKT48 LIVE TOUR 2022 ~Under the Spotlight~」が開催中で各地を回るHKT48から松岡菜摘が登場する。

