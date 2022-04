スカパラ谷中敦「コーチェラ」を振り返る「フェスに出たことは、アーティストとして一番強いカード」

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~」。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。4月10日(日)、4月17日(日)の放送では、東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦(やなか・あつし)さんをゲストに迎えて、お届けしました。きゃりーは、アメリカ・カリフォルニア州で開催される世界最大規模の音楽フェスティバル「コーチェラ・フェスティバル(Coachella Valley Music and Arts Festival)」に初出演。4月16日(土)と4月23日(土)公演の「GOBIステージ」のトリに抜擢されています。※番組オンエア時(4月17日)は1回目の出演済み一方、東京スカパラダイスオーケストラ(以下、スカパラ)は、2013年に日本人アーティストとして初めて同フェスのメインステージに立ったということで、今回は渡米を前に、谷中さんにいろいろと話を聞くことに。コーチェラ・フェスのステージに立ったときの気分は「最高でしたよ!」と谷中さん。あらためて、コーチェラ・フェスのステージは「世界中のアーティストが一番出たい場所。『コーチェラに出たことがある』と言うと、『あんた、すごい人なんだね』って話になるし、コーチェラ・フェスに出たことは、アーティストとして一番強いカードじゃないかな」と語ります。さらに谷中さんからは、コーチェラ・フェスにまつわるこんなエピソードも。スカパラのメンバーが、コーチェラのパスを手首に巻いたままニューヨークの洋服屋に入ったところ、そのパスを目にした店員が「お前、コーチェラ・フェスに出たのか!?」と話かけてきて「急に扱いが良くなって、洋服屋なのにビールが出てきたらしい(笑)」と谷中さん。そんなエピソードからも、海外ではコーチェラ・フェスが浸透していることがうかがえます。同フェスに限らず、世界中でライブをおこなっているスカパラ。海外でのライブについて、谷中さんは「ヨーロッパや中南米は、音楽が良ければとにかく勝手に盛り上がってくれるので、こっちは演奏しているだけでいいという感じ。日本とアメリカはすごく似ていて、ステージを“観て”盛り上がるということをとても大事にしている印象が強いので、パフォーマンス性のあるアーティストのほうが盛り上がると思いますよ」と実感を語ってくれました。新しい一歩を踏み出したいときに背中を押してくれるおすすめ作品を伺うコーナーで、谷中さんがセレクトしたのは、映画「インターステラー」。大学時代は“1日に2本は必ず映画を観る!”を実行していたほどの映画好きだった谷中さん。相当数の映画を観てきたなかで、谷中さんは「(映画人生の)終着点かなと思うぐらいによかった」と振り返ります。「いろいろな要素がひとつの映画にすべて入っている感じ。家族の愛情的な部分や人類の未来も描かれているし、人のエゴ、悪い部分もちゃんと描かれていて、でも最後にちゃんと希望を感じるところがいい」とその魅力を語りつつ、「ネタバレになっちゃうから全部しゃべれないですけど……絶対に観てほしい感動作!」と太鼓判を押していました!また、スカパラは、新たなプロジェクト“VS.シリーズ(ヴァーサス・シリーズ)”を始動。これまでのようにボーカリストをフィーチャリングとして迎えてコラボするのではなく、若手のバンドと“戦うように一緒に音楽を作っていく。”というコンセプトに掲げたコラボシリーズ。コラボアーティスト第1弾には、メンバー全員がハーフの多国籍バンド・ALIが決定しています。そんな新たな試みについて、谷中さんは「より自由に、もっといろいろな方々とコラボレーションしたい」と思いを語りました。あらためて、2週にわたる谷中さんとのトークを振り返り、きゃりーは「谷中さんはすごく渋さもあるんだけど、やさしさも兼ね備えていて、珍しい人だなと思いました。もう少しクールな方なのかなと思っていたけど、めちゃめちゃ“ほわほわ”していて、ずっとニコニコされていてすごく楽しかった!」と話していました。次回5月1日(日)の放送は、石井竜也さんをゲストに迎えて、お届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~放送日時:毎週日曜 12:30~12:55パーソナリティ:きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/heart/