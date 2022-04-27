アニメ「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」の第1幕「雪ノ巻」の場面カットが公開された。

場面写真は加州清光、大和守安定をはじめとするお馴染みのメンバーをはじめ、「雪ノ巻」で新たに登場する新刀剣男士たちの姿を捉えたもの。緊張感が漂う空気の中で対峙する山姥切長義と山姥切国広の2ショット、出陣に向かう陸奥守吉行、小夜左文字、白山吉光、大般若長光の姿のほか、新たに顕現した巴形薙刀、静形薙刀、南泉一文字、小竜景光、毛利藤四郎らもお目見えした。

アニメ「刀剣乱舞-花丸-」の最新作「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」は、3部作で構成される劇場上映作品。第1幕の「雪ノ巻」が5月20日、第2幕の「月ノ巻」が7月8日、第3幕の「華ノ巻」が9月1日にそれぞれ公開される。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪ノ巻～」

2022年5月20日（金）劇場上映

スタッフ

原案：「刀剣乱舞-ONLINE-」より（DMM GAMES/NITRO PLUS）

監督：直谷たかし

脚本：猫田幸

キャラクターデザイン・総作画監督：谷口淳一郎

サブキャラクターデザイン：森光恵、飯田恵理子

刀剣デザイン：秋篠denforword日和、中島絵理

プロップデザイン：伊澤珠美、秋篠denforword日和、小野和美

美術設定：高橋武之

美術監督：安田ゆかり（オリーブ）

色彩設計：伊藤裕香

撮影監督：呉健弘

編集：坪根健太郎（リアル・ティ）

音響監督：郷文裕貴

音響効果：中野勝博

音楽：川井憲次

アニメーション制作：動画工房

「特『刀剣乱舞-花丸-』～月ノ巻～」

2022年7月8日（金）劇場上映

スタッフ

監督：越田知明

「特『刀剣乱舞-花丸-』～華ノ巻～」

2022年9月1日（木）劇場上映

スタッフ

監督：野呂純恵

(c)2022 NITRO PLUS・EXNOA LLC/特『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会