OKAMOTOSのギタリスト・オカモトコウキとSuchmosのギタリスト・TAIKINGによる2マンライブ「Between You and Me Vol1.」が、2022年7月5日東京・キネマ倶楽部、7月6日大阪・梅田シャングリラにて開催される。
オカモトコウキとTAIKINGはそれぞれのバンドでギタリストとして活動している共通点の他、ライブでも共演し、同年代でプライベートでも日頃から親交が深い。そんな2人がお互いのソロ作品のリリースを記念したダブルリリースライブとして、スペシャル編成でのライブを実施する。
関連記事：ビリーから2NE1まで、コーチェラ2022の名シーンを振り返る
＜ライブ情報＞
TAIKING（Suchmos）×オカモトコウキ（OKAMOTOS）「Between You And Me Vol.1」
2022年7月5日（火）東京・キネマ倶楽部
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：5000円（ドリンク代別）
日程：2022年7月6日（水）大阪・梅田シャングリラ
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：5000円（ドリンク代別）
前売 5000円
※5月1日（日）23:59までTAIKING Official FanClubとOKAMOTOS公式アプリ「オカモトークＱ」のプレミアム会員限定で最速先行受付中
チケット先行
・TAIKING Fanclub「TAIKINGDOM」、OKAMOTOS公式アプリ「オカモトークQ」特別先行受付期間：2022年4月27日（水）12:00～2022年5月1日（日）23:59迄
・オフィシャル先行
受付期間：2022年5月4日（水）12:00～5月18日（水）23:59迄
※一般発売5月21日（土）
＜リリース情報＞
オカモトコウキ（OKAMOTOS）
2ndソロアルバム『時のぬけがら』
発売日：2022年4月27日（水）
https://smej.lnk.to/toki_no_nukegara
形式：CD/配信
品番：SLRL-10087
レーベル：Sony Music Artists Inc.
価格（CD）：3630円（税込）
=収録曲=
1. Time
2. 君は幻 3月30日 先行配信
3. 惑わせて
4. WORLD SONG
5. SMOKE 4月13日 先行配信
6. 幽霊気分
7. プール
8. 蜃気楼
9. folk
10. Thousand Nights
11. いつかの絵
https://www.okamotos.net/okamotokoki/tokinonukegara/
TAIKING
4thデジタルシングル『Summer Again』
発売日：2022年5月4日（水）
=収録曲=
1.Summer Again
オカモトコウキ 公式Twitter：https://twitter.com/Okamotokouki
TAIKING 公式Twitter：https://twitter.com/totsukataik