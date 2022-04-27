OKAMOTO&#039;Sオカモトコウキ、SuchmosのTAIKINGと特別編成2マンライブ開催

OKAMOTOSのギタリスト・オカモトコウキとSuchmosのギタリスト・TAIKINGによる2マンライブ「Between You and Me Vol1.」が、2022年7月5日東京・キネマ倶楽部、7月6日大阪・梅田シャングリラにて開催される。

オカモトコウキとTAIKINGはそれぞれのバンドでギタリストとして活動している共通点の他、ライブでも共演し、同年代でプライベートでも日頃から親交が深い。そんな2人がお互いのソロ作品のリリースを記念したダブルリリースライブとして、スペシャル編成でのライブを実施する。

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＜ライブ情報＞

TAIKING（Suchmos）×オカモトコウキ（OKAMOTOS）「Between You And Me Vol.1」

2022年7月5日（火）東京・キネマ倶楽部

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

料金：5000円（ドリンク代別）

日程：2022年7月6日（水）大阪・梅田シャングリラ

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

料金：5000円（ドリンク代別）

前売 5000円

※5月1日（日）23:59までTAIKING Official FanClubとOKAMOTOS公式アプリ「オカモトークＱ」のプレミアム会員限定で最速先行受付中

チケット先行

・TAIKING Fanclub「TAIKINGDOM」、OKAMOTOS公式アプリ「オカモトークQ」特別先行受付期間：2022年4月27日（水）12:00～2022年5月1日（日）23:59迄

・オフィシャル先行

受付期間：2022年5月4日（水）12:00～5月18日（水）23:59迄

※一般発売5月21日（土）

＜リリース情報＞

オカモトコウキ（OKAMOTOS）

2ndソロアルバム『時のぬけがら』

発売日：2022年4月27日（水）

https://smej.lnk.to/toki_no_nukegara

形式：CD/配信

品番：SLRL-10087

レーベル：Sony Music Artists Inc.

価格（CD）：3630円（税込）

=収録曲=

1. Time

2. 君は幻 3月30日 先行配信

3. 惑わせて

4. WORLD SONG

5. SMOKE 4月13日 先行配信

6. 幽霊気分

7. プール

8. 蜃気楼

9. folk

10. Thousand Nights

11. いつかの絵

https://www.okamotos.net/okamotokoki/tokinonukegara/

TAIKING

4thデジタルシングル『Summer Again』

発売日：2022年5月4日（水）

=収録曲=

1.Summer Again

オカモトコウキ 公式Twitter：https://twitter.com/Okamotokouki

TAIKING 公式Twitter：https://twitter.com/totsukataik