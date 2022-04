OKAMOTOSのギタリスト・オカモトコウキとSuchmosのギタリスト・TAIKINGによる2マンライブ「Between You and Me Vol1.」が、2022年7月5日東京・キネマ倶楽部、7月6日大阪・梅田シャングリラにて開催される。

オカモトコウキとTAIKINGはそれぞれのバンドでギタリストとして活動している共通点の他、ライブでも共演し、同年代でプライベートでも日頃から親交が深い。そんな2人がお互いのソロ作品のリリースを記念したダブルリリースライブとして、スペシャル編成でのライブを実施する。

関連記事:ビリーから2NE1まで、コーチェラ2022の名シーンを振り返る

<ライブ情報>

TAIKING(Suchmos)×オカモトコウキ(OKAMOTOS)「Between You And Me Vol.1」

2022年7月5日(火)東京・キネマ倶楽部

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

料金:5000円(ドリンク代別)

日程:2022年7月6日(水)大阪・梅田シャングリラ

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

料金:5000円(ドリンク代別)

前売 5000円

※5月1日(日)23:59までTAIKING Official FanClubとOKAMOTOS公式アプリ「オカモトークQ」のプレミアム会員限定で最速先行受付中

チケット先行

・TAIKING Fanclub「TAIKINGDOM」、OKAMOTOS公式アプリ「オカモトークQ」特別先行受付期間:2022年4月27日(水)12:00~2022年5月1日(日)23:59迄

・オフィシャル先行

受付期間:2022年5月4日(水)12:00~5月18日(水)23:59迄

※一般発売5月21日(土)

<リリース情報>

オカモトコウキ(OKAMOTOS)

2ndソロアルバム『時のぬけがら』

発売日:2022年4月27日(水)

https://smej.lnk.to/toki_no_nukegara

形式:CD/配信

品番:SLRL-10087

レーベル:Sony Music Artists Inc.

価格(CD):3630円(税込)

=収録曲=

1. Time

2. 君は幻 3月30日 先行配信

3. 惑わせて

4. WORLD SONG

5. SMOKE 4月13日 先行配信

6. 幽霊気分

7. プール

8. 蜃気楼

9. folk

10. Thousand Nights

11. いつかの絵

https://www.okamotos.net/okamotokoki/tokinonukegara/

TAIKING

4thデジタルシングル『Summer Again』

発売日:2022年5月4日(水)

=収録曲=

1.Summer Again

オカモトコウキ 公式Twitter:https://twitter.com/Okamotokouki

TAIKING 公式Twitter:https://twitter.com/totsukataik