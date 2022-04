バンクシーのグラフィティにインスパイア！ モナ・ランチャー立体化

アーティストBANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたMona Launcher(モナ・ランチャー)のスタチューが発売される。

メディコム・トイではバンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチューを数多く発売している。

グラフィティの画風を彩色で再現したものもあれば、造形はそのままで1色にカラーリングされたタイプもある。今回のスタチューはグラフィティの表現に近い「ORIGINAL Ver.」となっている。

(C) MMXXII Full Colour Black Ltd.

Mona Launcher ORIGINAL Ver.

発売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2022年5月発売予定

バンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約38センチ。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKA、表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて発売予定。

メディコム・トイではアート系スタチュー以外にもソフビフィギュアのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)、ミニフィギュアのUDF(ウルトラディテールフィギュア)などを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) KAORI HINATA (C) Sekiguchi Co., Ltd.

SMAK! ANNA SUI DOLL

製造元:セキグチ

発売元:メディコム・トイ

2万4200円(税込)

2022年6月発売予定

アーティステックなモンチッチを不定期に発表するスペシャルプログラムSMAK!(SEKIGUCHI & MEDICOM TOY ARTISTIC MONCHHICHI PROJECT featuring KAORI HINATA!)の第4弾。全高約30センチ。

今回は、フェミニンでロマンティックな要素を取り入れながらもロックの精神を注入した世界的なファッションブランド、ANNA SUIとのコラボレーションが実現。

メディコム・トイ直営各店舗及び運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(https://mct.tokyo/)にて2022年4月24日(日)00:00から2022年5月10日(火)23:59まで注文受け付け。

ANDRE (C)

VCD ANDRE BALL W SIZE WHITE

発売元:メディコム・トイ

2万4200円(税込)

2022年9月発売・発送予定

アーティストのアンドレ・サライヴァがデザインしたANDRE BALLを通常版(「VCD ANDRE SARAIVA MR. A BALL」)の約2倍サイズで立体化したソフビフィギュア。全高約28センチ。今回のカラーは白。

メディコム・トイ直営各店舗及び運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(https://mct.tokyo/)にて2022年4月24日(日)00:00から2022年5月10日(火)23:59まで注文受け付け。

2001: A SPACE ODYSSEY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co.(s22)

PROP SIZE HAL 9000

発売元:メディコム・トイ

16万2800円(税込)

2022年5月発売予定

映画『2001:A Space Odyssey』(邦題『2001年宇宙の旅』)に登場するコンピューターHAL 9000を撮影用のプロップサイズで再現。全高約34.6センチ。

印象的な赤い光も特殊な構造のレンズを使用し発光可能。劇中では見えない背面部分も再現されている。ディスプレイ用専用ベース付。疑似音声によるインタラクティブトーキング機能も搭載されている。

(C) 高橋陽一/集英社・2018キャプテン翼製作委員会

UDF キャプテン翼

発売元:グランスルド

販売元:メディコム・トイ

各1430円(税込)

2022年5月発売予定

アニメ『キャプテン翼』のキャラクターを立体化したミニサイズのフィギュア。各全高約5.5~9.5センチ。

大空翼、岬太郎、若林源三、日向小次郎、若島津健、松山光の6種。翼、岬、松山には本体とは別にサッカーボールが付属する。

UDFは基本ノンスケールだが、「UDF キャプテン翼」のように同時発売される同一シリーズ内では、おおむねスケールは合わせられている。ただしシリーズによっては一部例外もある。

