ベルキンは4月26日、60Wシリコン充電ケーブルの新製品として「Belkin BOOST↑CHARGE PRO Flex USBケーブル」と「Belkin BOOST↑CHARGE Flex USBケーブル」の2種(計8製品)を、Amazon.co.jpや全国の家電量販店などで発売した。価格は990円から。

Belkin BOOST↑CHARGE PRO Flex USBケーブル

Belkin BOOST↑CHARGE PRO Flex USBケーブル

「Belkin BOOST↑CHARGE PRO Flex USBケーブル」は、内部の銅線を金属化マイラーシールドで覆い、シリコン素材被膜の外側に二重編組高耐久ナイロンを使った4層構造を採用することで、弾力と柔軟性を実現。30,000回の折り曲げテストにより、一般的なケーブルと比べて最大30倍の耐久性を実現したとする。

マグネットボタン付きのケーブルストラップと金属製の粘着プレートが付属し、充電ケーブルを机や壁などに取り付けられる。

マグネットボタン付きのケーブルストラップと粘着プレートが付属

製品バリエーションは、USB-A to Lightning、USB-C to Lightning、USB-A to USB-C、USB-C to USB-Cの4種類。カラーはそれぞれBlack、Bule、Pink、Whiteの4色展開。

Lightningコネクタ付きの製品はAppleのMFi認証を取得。USB-C to USB-Cケーブルは最大60W出力のUSB-C PDに対応。データ転送速度は480Mbps。5年間保証付き。1mモデルの価格帯は1,390円~2,690円。

Belkin BOOST↑CHARGE Flex USBケーブル

Belkin BOOST↑CHARGE Flex USBケーブル

「Belkin BOOST↑CHARGE Flex USBケーブル」は、耐久性と柔軟性に優れ、絡まったりねじれたりしにくいモデル。Belkin史上最も柔軟でソフトだとし、一般的なケーブルの最大25倍の高耐久性を持つとする。

製品バリエーションは、USB-A to Lightning、USB-C to Lightning、USB-A to USB-C、USB-C to USB-Cの4種類で、長さはそれぞれ1m、2m、3mの3種類を用意。カラーはそれぞれBlack、Bule、Pink、Whiteの4色展開。

Lightningコネクタ付きの製品はAppleのMFi認証を取得。USB-C to USB-Cケーブルは最大60W出力のUSB-C PDに対応。USB-IF認定により様々なデバイスと互換性がある。データ転送速度は480Mbps。ケーブルクリップが付属する。2年間保証付き。1mモデルの価格帯は990円~2,190円。