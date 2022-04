『リラックマ』とエバラの「たれプラス」シリーズコラボでグッズもあたる♪

エバラ食品工業は、「お肉料理に!たれプラス」シリーズと人気キャラクター『リラックマ』がコラボレーションした「リラックマと楽しいおかずづくり」プレゼントキャンペーンを5月1日(日)から7月31日(日)まで実施する。

サンエックスの人気キャラクター・リラックマは、コンドウアキの原案によってデザインされたキャラクター。OLのカオルさんの家に居候する着ぐるみのクマ「リラックマ」やどこからともなくやってきた「コリラックマ」、カオルさんの飼い鳥「キイロイトリ」、コリラックマの友達「チャイロイコグマ」といったゆるかわなキャラクターたちが人気だ。

そしてエバラの「お肉料理に!たれプラス」シリーズは、「生姜焼きのたれ」「からあげのたれ」「てりやきのたれ」など全9品の豊富なラインアップを展開。同じ食材を使っても、たれを変えるだけで多彩な味わいのメニューにアレンジすることができる。

本キャンペーンでは、「お肉料理に!たれプラス」シリーズのバーコードや購入レシートを添えてハガキやキャンペーンサイトから応募すると、『リラックマ』オリジナル「ぬいぐるみ」や「レンチンできる美濃焼ペア保存容器」が抽選で合計2000名にプレゼントされる。

詳しくはキャンペーンサイトをチェック!

この機会に、リラックマたちと「お肉料理に!たれプラス」シリーズで美味しいおかずづくりを楽しもう♪

