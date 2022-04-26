aiko、約15年振りファンクラブツアー開催

aikoが、ファンクラブ「Baby Peenats」とモバイルサイト「team aiko」会員限定ライブ「aiko Live Tour Love Like Rock Limited vol.2」を開催する。
本ツアーは、2007年に開催されたファンクラブ「Baby Peenats」会員限定ツアー「Love Like Rock Limited for Baby Peenats Members」と同シリーズのツアーで、約15年ぶりの開催。なお、今回は初めてモバイルサイト「team aiko」でのチケット販売受付も行われる。チケットの申込み方法などの詳細は後日発表される。
関連記事：tricotが語る、「恋愛」を音像化した新曲の裏側
＜ライブ情報＞
「aiko Live Tour Love Like Rock Limited vol.2」
2022年8月6日（土）東京・Zepp Haneda
2022年8月7日（日）東京・Zepp Haneda
2022年8月13日（土）愛知・Zepp Nagoya
2022年8月14日（日）愛知・Zepp Nagoya
2022年8月19日（金）大阪・Zepp Osaka Bayside
2022年8月20日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside
2022年8月25日（木）広島・CLUB QUATTRO
2022年8月26日（金）広島・CLUB QUATTRO
2022年9月2日（金）福岡・Zepp Fukuoka
2022年9月3日（土）福岡・Zepp Fukuoka
2022年9月9日（金）北海道・Zepp Sapporo
2022年9月11日（日）宮城・SENDAI GIGS
2022年9月18日（日）大阪・Zepp Osaka BaySide
2022年9月19日（月・祝）大阪・Zepp Osaka BaySide
2022年10月11日（火）東京・Zepp Haneda
2022年10月12日（水）東京・Zepp Haneda
料金：6500円（税込）
※入場時、別途ドリンク代必要
※未就学児入場不可、小学生以上はチケット必要
※公演日によって開場/開演時間が異なりますのでご注意ください。
※開場/開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
※チケット受付およびご入場に関する詳細は、aiko official website、team aiko、各SNS、「Baby Peenats」メールマガジンにて後日発表致します。
＜リリース情報＞
aiko
42nd シングル『ねがう夜』
発売日：2022年4月27日（水）
CDの予約はこちら
初回限定仕様盤（CD+LIVE Blu-ray）
品番：PCCA-15006
価格：3630円（税込）
■通常仕様盤（CD Only）
品番：PCCA-15007
価格：1320円（税込）
※初回限定仕様盤：カラートレイ&三方背ケース仕様
=CD収録曲=
1. ねがう夜
2. 友達になりたい
3. ゆあそん
4. ねがう夜（instrumental）
=Blu-ray収録内容=
「Love Like Pop vol.22 〜本当の初日 無観客ライブ〜」
1. 片想い
2. メロンソーダ
3. ぬけがら
4. ボーイフレンド
5. シャワーとコンセント
6. ライン
7. 4月の雨
8. ばいばーーい
9. Last
10. しらふの夢
11. ドライヤー
12. 信号
13. 青空
14. 予告
15. 磁石
16. 相合傘
17. 58cm
18. あたしの向こう
19. ハニーメモリー
20. エナジー
21. いつもいる
特典映像：LLP22 backstage
副音声：aiko Commentary
aiko official website：http://aiko.com