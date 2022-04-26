エレコムは4月26日、オンライン会議向けの円筒形スピーカーフォン「LBT-SP02BK」を発表した。4月下旬に発売する。価格はオープンで、店頭予想価格は11,980円前後。

「LBT-SP02BK」は、Zoom、Microsoft Teams、Skype for Business、Google Meet、Cisco Webex、Slackなど主要なオンライン会議サービスに対応したスピーカーフォン。半径2.5m以内、4～6人までの会議に適する。

350ml缶サイズのコンパクトな円筒形デザインで場所を取らず設置でき、2つの無指向性MEMSマイクにより360度全方位から参加者の音声を集音。Bluetoothを使ったワイヤレス接続（内蔵バッテリー）と、USBによる有線接続（USBバスパワー）に対応する。

本体には3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載し、ヘッドセットをつなぐことで、複数名の参加でも周囲に内容を聞かれず通話できるとする。なお、マイクのオンオフはヘッドセット側では操作できず、スピーカーフォン本体の操作が必要。

エコーやハウリングを抑えるエコーキャンセラー機能、音量差を自動調整するオートゲインコントロール機能、マイクから集音するノイズをカットするノイズリダクション機能を搭載。本体上部にはタッチセンサー式のボタンを備え、音量調節やマイクのオン／オフ、スピーカーのオン／オフが可能。

350ml缶サイズの円筒形デザイン

主な仕様は、本体サイズがW75×D75×H120mm（ケーブル含まず）、重さが約300g。スピーカー部はユニットが40mm径、ダイナミック型で周波数特性が140～20,000Hz。マイク部は方式がMEMS、無指向性で周波数帯域は100～8,000Hz。通信方式はBluetooth 5.0。

対応プロファイルはA2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コーデックはSBC。最大登録可能台数は6台。電源は充電式（リチウムイオン電池）で充電時間は約3時間、連続再生時間は最大15時間、連続通話時間は最大約12時間。付属品はUSBケーブル（USB Type-A to USB Type-C）。