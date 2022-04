ジャニーズWESTが、5月に開催される野外ライブイベント「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022」の大阪公演に出演することが発表された。

ジャニーズWESTが登場するのは、5月14日に開催される大阪公演の「BAY FIELD」ステージ。彼らは昨年の「METROCK」への出演が決定していたが、新型コロナウイルスの影響で開催が中止となっていたため、これが初の野外ロックフェス出演となる。「音楽の力で、皆さんとつながって、爆発したい!」と気合十分な彼らのパフォーマンスを楽しみにしておこう。

「METROCK」の公式アプリでは、ジャニーズWEST出演ステージの前方エリア抽選の申し込みを5月7日12:00から5月8日18:00まで受け付ける。エントリーの対象となるのは、5月14日の大阪公演のチケットを明日4月27日までに購入した人。詳細は「METROCK」のオフィシャルサイトで確認しよう。

OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022

2022年5月14日(土)大阪府 METROCK大阪特設会場(堺市・海とのふれあい広場)

<出演者>

アイビーカラー / 雨のパレード / 打首獄門同好会 / キュウソネコカミ / さとうもか / ジェニーハイ / ジャニーズWEST / Chilli Beans. / 東京スカパラダイスオーケストラ / なきごと / NEE / ねぐせ。 / Vaundy / Hakubi / 04 Limited Sazabys / Mr.ふぉるて / ヤバイTシャツ屋さん / yama / リュックと添い寝ごはん / LONGMAN / WANIMA



2022年5月15日(日)大阪府 METROCK大阪特設会場(堺市・海とのふれあい広場)

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / Omoinotake / オレンジスパイニクラブ / 神はサイコロを振らない / Creepy Nuts / Kroi / Saucy Dog / サカナクション / SHE'S / SHISHAMO / 須田景凪 / ドラマストア / Novelbright / フレデリック / 変態紳士クラブ / マカロニえんぴつ / マハラージャン / MAN WITH A MISSION / Mega Shinnosuke / YAJICO GIRL / ユレニワ

TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022

2022年5月21日(土)東京都 若洲公園

<出演者>

雨のパレード / 打首獄門同好会 / キュウソネコカミ / Saucy Dog / SHISHAMO / -真天地開闢集団-ジグザグ / 須田景凪 / ニガミ17才 / バックドロップシンデレラ / ハンブレッダーズ / 羊文学 / 04 Limited Sazabys / My Hair is Bad / マキシマム ザ ホルモン / yama / WANIMA



2022年5月22日(日)東京都 若洲公園

<出演者>

UVERworld / THE ORAL CIGARETTES / Ochunism / Creepy Nuts / KOTORI / kobore / サカナクション / SHE'S / Novelbright / Vaundy / BiSH / フレデリック / ヤバイTシャツ屋さん / ユアネス / Lucky Kilimanjaro / 緑黄色社会