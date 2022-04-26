2022年劇団☆新感線42周年興行・春公演 いのうえ歌舞伎『神州無頼街』の取材会が25日に東京建物 Brillia HALLにて行われ、福士蒼汰、宮野真守が登場した。
（記事＆写真）
📸福士蒼汰、宮野真守との距離が縮まりすぎて「本当は一つなんじゃ…」バディ感深まる
https://news.mynavi.jp/article/20220425-2329640/
（オススメ動画）
🎬宮野真守＆髙嶋政宏、ボケとツッコミが息ぴったりの爆笑トーク 松雪泰子がツボにはまる いのうえ歌舞伎『神州無頼街』製作発表
https://youtu.be/kw3Hyx_uPd8
🎬福士蒼汰と宮野真守、あまりのラブラブに松雪泰子しんみり「愛し合ってるんですね」会場大爆笑、髙嶋政宏はマイペースにボケる いのうえ歌舞伎『神州無頼街』製作発表
https://youtu.be/J3u2KP8R2TU
🎬宮野真守、福士蒼汰に食い気味ツッコミ「顔芸してないのよ」「よく変顔してますねって言われるけど」いのうえ歌舞伎『神州無頼街』製作発表
https://youtu.be/kd4beAvyG54
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi