TWICEが7月27日にリリースする、4枚目の日本オリジナルアルバムの詳細が発表された。

本日4月25日にワールドツアー「TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN」東京・東京ドームの最終日公演を終えたTWICE。公演終了後、会場では新アルバムの詳細が緊急告知された。本作のタイトルは「Celebrate」に決定し、ジャケットアートワークはグループの日本デビュー5周年を祝うように、華やかでゴージャスなデザインとなっている。

アルバムにはJ.Y. Parkが作詞を手がけ、メンバーも歌詞のアイデアを提供した表題曲「Celebrate」を含む9曲を収録。初回限定盤Aには収録曲のミュージックビデオを収めたDVD、初回限定盤Bにはメンバーによる手書きのリリックカード10枚セットが付属する。さらに各メンバーのソロジャケット盤、ブックレットとポスターが付いたONCE JAPAN限定盤、特製グッズやオンラインイベントへの参加権をセットにした“5th Anniversary Collection BOX”も用意される。

TWICE「Celebrate」収録内容

CD

・Celebrate

・Just be yourself

・Doughnut

など全9曲収録予定。

初回限定盤A付属DVD

・「Doughnut」Music Video

・「Doughnut」Music Video Other ver.

・「Wonderful Day」Member Selfie Movie

and more