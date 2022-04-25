ReoNa、新EPより「テディ」リリックビデオ公開

ReoNaが、2022年5月11日にリリースする最新EP『Naked』より収録楽曲「テディ」のリリックビデオを公開した。

EPに収録される残りの楽曲も、FM802『802 Palette』にて 4月30日、5月7日に全国初オンエア。各楽曲の初オンエアの後には、CD発売に先駆けて先行フル配信スタートとMV・リリックビデオのプレミア公開も決定している。

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また、これまでもReoNaはアコースティック形式の公演として公式ファンクラブ「ふあんくらぶ」会員限定イベント「ふあんぷらぐど」などを開催してきたが、7都市9公演をまわる、全国ツアー「ReoNa Acoustic Concert Tour 2022 "Naked"」としてアコースティックワンマンを開催する。

＜リリース情報＞

ReoNa

EP『Naked』

発売日：2022年5月11日（水）

レーベル：SACRA MUSIC

・完全数量生産限定盤（CD+BD+Photobook）

品番：VVCL 2028-2029

価格：2,530（税込）

・「ライフ・イズ・ビューティフォー」Music Video

・「テディ」Lyric Video

・「Someday」Lyric Video

・「ANIMA -Naked Style.-」Music Video

・「ANIMA -Naked Style.- Making Movie」映像収録BD同梱

※「ANIMA -Naked Style.- Making Movie」は、完全数量生産限定盤のみに収録

トールケースサイズ 三方背ケース仕様

48Pトールケースサイズ フォトブックレット同梱

三方背スリーブケース付

・初回生産限定盤（CD+DVD）

品番：VVCL 2030-2031

価格：2090円（税込）

・「ライフ・イズ・ビューティフォー」Music Video

・「テディ」Lyric Video

・「Someday」Lyric Video

・「ANIMA -Naked Style.-」Music Video

・映像収録DVD同梱

・通常盤（CD）

品番：VVCL 2032

価格：1650円（税込）

=CD収録曲=※全仕様、CDの収録楽曲は同じとなります。

1. ライフ・イズ・ビューティフォー（作詞：傘村トータ（LIVE LAB.） 作曲：傘村トータ（LIVE LAB.） 編曲：荒幡亮平）

2. テディ（作詞：傘村トータ（LIVE LAB.）作曲：傘村トータ（LIVE LAB.）編曲：堀江晶太）

3. Someday（作詞：傘村トータ（LIVE LAB.）作曲：傘村トータ（LIVE LAB.）編曲：堀江晶太）

4. ANIMA -Naked Style.-（作詞：毛蟹（LIVE LAB.）作曲：毛蟹（LIVE LAB.）編曲：Naked Band（荒幡亮平、山口隆志、比田井 修、高慶”CO-K”卓史、二村 学））

5. ライフ・イズ・ビューティフォー -Instrumental-

6. テディ -Instrumental-

7. Someday -Instrumental-

8. ANIMA -Naked Style.- -Instrumental-

＜ライブ情報＞

全国ツアー「ReoNa Acoustic Concert Tour 2022 "Naked"」

2022年5月12日（木）神奈川・KT Zepp Yokohama

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

価格：6800円（税込・ドリンク代別）

2022年5月13日（金）神奈川・KT Zepp Yokohama

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

価格：6800円（税込・ドリンク代別）

2022年5月19日（木）大阪・Zepp Namba

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

価格：6800円（税込・ドリンク代別）

2022年5月21日（土）福岡・Zepp Fukuoka

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

価格：6800円（税込・ドリンク代別）

2022年5月27日（金）北海道・Zepp Sapporo

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

価格：6800円（税込・ドリンク代別）

2022年6月1日（水）宮城・SENDAI GIGS

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

価格：6800円（税込・ドリンク代別）

・06/03（金）Zepp Nagoya（愛知県） OPEN 18:00 / START 19:00 / 6,800（税込・ドリンク代別）

2022年6月9日（木）東京・Zepp Haneda（TOKYO）

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

価格：6800円（税込・ドリンク代別）

2022年6月10日（金）東京・Zepp Haneda（TOKYO）

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

価格：6800円（税込・ドリンク代別）

■イープラス

https://eplus.jp/reona/　

■チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/reona-tour22/

■ローソンチケット

https://l-tike.com/reona/

ReoNa オフィシャルサイト：http://www.reona-reona.com/