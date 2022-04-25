ReoNa、新EPより「テディ」リリックビデオ公開

ReoNaが、2022年5月11日にリリースする最新EP『Naked』より収録楽曲「テディ」のリリックビデオを公開した。
EPに収録される残りの楽曲も、FM802『802 Palette』にて 4月30日、5月7日に全国初オンエア。各楽曲の初オンエアの後には、CD発売に先駆けて先行フル配信スタートとMV・リリックビデオのプレミア公開も決定している。
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また、これまでもReoNaはアコースティック形式の公演として公式ファンクラブ「ふあんくらぶ」会員限定イベント「ふあんぷらぐど」などを開催してきたが、7都市9公演をまわる、全国ツアー「ReoNa Acoustic Concert Tour 2022 "Naked"」としてアコースティックワンマンを開催する。
＜リリース情報＞
ReoNa
EP『Naked』
発売日：2022年5月11日（水）
レーベル：SACRA MUSIC
・完全数量生産限定盤（CD+BD+Photobook）
品番：VVCL 2028-2029
価格：2,530（税込）
・「ライフ・イズ・ビューティフォー」Music Video
・「テディ」Lyric Video
・「Someday」Lyric Video
・「ANIMA -Naked Style.-」Music Video
・「ANIMA -Naked Style.- Making Movie」映像収録BD同梱
※「ANIMA -Naked Style.- Making Movie」は、完全数量生産限定盤のみに収録
トールケースサイズ 三方背ケース仕様
48Pトールケースサイズ フォトブックレット同梱
三方背スリーブケース付
・初回生産限定盤（CD+DVD）
品番：VVCL 2030-2031
価格：2090円（税込）
・「ライフ・イズ・ビューティフォー」Music Video
・「テディ」Lyric Video
・「Someday」Lyric Video
・「ANIMA -Naked Style.-」Music Video
・映像収録DVD同梱
・通常盤（CD）
品番：VVCL 2032
価格：1650円（税込）
=CD収録曲=※全仕様、CDの収録楽曲は同じとなります。
1. ライフ・イズ・ビューティフォー（作詞：傘村トータ（LIVE LAB.） 作曲：傘村トータ（LIVE LAB.） 編曲：荒幡亮平）
2. テディ（作詞：傘村トータ（LIVE LAB.）作曲：傘村トータ（LIVE LAB.）編曲：堀江晶太）
3. Someday（作詞：傘村トータ（LIVE LAB.）作曲：傘村トータ（LIVE LAB.）編曲：堀江晶太）
4. ANIMA -Naked Style.-（作詞：毛蟹（LIVE LAB.）作曲：毛蟹（LIVE LAB.）編曲：Naked Band（荒幡亮平、山口隆志、比田井 修、高慶”CO-K”卓史、二村 学））
5. ライフ・イズ・ビューティフォー -Instrumental-
6. テディ -Instrumental-
7. Someday -Instrumental-
8. ANIMA -Naked Style.- -Instrumental-
＜ライブ情報＞
全国ツアー「ReoNa Acoustic Concert Tour 2022 "Naked"」
2022年5月12日（木）神奈川・KT Zepp Yokohama
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
価格：6800円（税込・ドリンク代別）
2022年5月13日（金）神奈川・KT Zepp Yokohama
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
価格：6800円（税込・ドリンク代別）
2022年5月19日（木）大阪・Zepp Namba
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
価格：6800円（税込・ドリンク代別）
2022年5月21日（土）福岡・Zepp Fukuoka
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
価格：6800円（税込・ドリンク代別）
2022年5月27日（金）北海道・Zepp Sapporo
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
価格：6800円（税込・ドリンク代別）
2022年6月1日（水）宮城・SENDAI GIGS
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
価格：6800円（税込・ドリンク代別）
・06/03（金）Zepp Nagoya（愛知県） OPEN 18:00 / START 19:00 / 6,800（税込・ドリンク代別）
2022年6月9日（木）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
価格：6800円（税込・ドリンク代別）
2022年6月10日（金）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
価格：6800円（税込・ドリンク代別）
■イープラス
■チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/reona-tour22/
■ローソンチケット
ReoNa オフィシャルサイト：http://www.reona-reona.com/