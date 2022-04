『B★★RS DF』ep5、ストレングス大活躍！？ 生配信も決定！

2022年4月3日(日)から放送中のTVアニメ『ブラック★★ロックシューター DAWN FALL』、そのep5(第5話)の先行カット&あらすじが到着。ep4(第4話)の追加カット&あらすじ追加説明も公開された。

また、2022年4月25日19時からは生配信特番「ライトハウスNo.8情報局」の配信も決定。さらに、7月27日発売Blu-ray(特装限定版)第1巻のパッケージ新規イラストも解禁となった。

『ブラック★★ロックシューター DAWN FALL』は、「ブラック★ロックシューター」シリーズの最新作。イラストレーターhukeがデザインし、2007年12月26日にイラスト投稿サイトpixivや自身のブログで発表したオリジナルキャラクターだ。

このイラストに着想を得て、supercellのryoが楽曲を作り、hukeが映像を付けて、2008年6月13日に動画投稿サイトのニコニコ動画に投稿された動画「ブラック★ロックシューター」は、770万再生を超えている(2022年1月現在)。その後、TVアニメ化も行われた。

『ブラック★★ロックシューター DAWN FALL』の舞台は、西暦2062年。労働力の大幅な自動化プロジェクトの失敗後、その中核となる人工知能アルテミスが人類との戦いを選んだ末、荒廃した二十年後の地球。とある基地の地下研究施設で目覚めた少女エンプレスは、人類とアルテミスの戦いに巻き込まれていく。

ep5は2022年5月1日(日)から順次放送・配信予定。あらすじ&先行カットはこちら!

<ep5 「Drink because you are happy」>

偶然出会ったノリトから助けを求められるストレングス。妹のミヤが教育機関に捕まりゲームの獲物にされているらしく、もと仲間であるエンプレスを呼び出してほしいとのことだった。

そこへノリトを追う教育機関の兵士らが現れ、攻撃を仕掛けてくる。

本能的な危機を感じたストレングスはアームの片方を強制パージする。

敵から逃れたものの、ギガンティックアームがないことでストレングスの性格は一転、臆病者に早替わりして……。

ep4の追加カット&あらすじ追加説明も公開された。

<ep4 「Black falls down a hole」>

装甲列車での戦い以後、メンタルを崩していたエンプレスは大佐たちと共に平和構築軍の拠点で増援部隊と合流する。

増援部隊の隊長、ボルトから軌道エレベーターの完成までのタイムリミットが、あと一ヶ月であることを聞かされる。

その夜、ボルトより大佐と教育機関の因縁を明かされるエンプレス。本来、教育機関は大佐にとってなによりも憎むべき相手だったのだ。

ふたたび軌道エレベーターへ向け、出発したエンプレスたち。

道中、またもデッドマスターが現れ、エンプレスに交渉を持ちかけるが決裂。攻撃を仕掛けようとしたそのとき、教育機関が放った改造人間、シャーロットに襲撃される。

デッドマスターを救おうとコイルガンを放とうとエンプレスが構えたその時、大佐が制止する。シャーロットは、死んだはずの大佐の娘だったのだ……。

<ep4スタッフ>

脚本:深見真 絵コンテ:三宅和男 演出:天衝

作画監督:野中正幸、中川耀、西山実果、大河広行

>>>『B★★RS DAWN FALL』ep5先行カット&ep4追加カットその他を全部見る(画像13点)

2022年4月25日19時より、YouTubeにて『ブラック★★ロックシューター DAWN FALL』初の公式生配信特番「ライトハウスNo.8情報局」が配信される。

1~4話の振り返りやキャストの質問コーナー、5話の予告など、盛りだくさんの内容となる予定だ。

石川由依(エンプレス[ブラックロックシューター]役)、早見沙織(デッドマスター役)、朝井彩加(モニカ役)が出演する。

2022年7月27日発売のBlu-ray(特装限定版)第1巻のパッケージ新規イラストも解禁となった。

荒廃した地上の光景と、ブラックトライクに腰掛けてたたずむエンプレスが描かれている。

(C)B★RS/ブラック★★ロックシューター DAWN FALL製作委員会