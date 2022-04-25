本日4月25日に発売された週刊少年ジャンプ21・22合併号（集英社）では、連載作品の「アクリルminiフィギュア」の応募者全員サービスを実施している。
「アクリルminiフィギュア」の申し込みコースはAコースとBコースの2種類が用意されており、今号の表紙を飾った“部活動”をテーマにした連載作品のイラストを使用。Aコースは尾田栄一郎「ONE PIECE」、堀越耕平「僕のヒーローアカデミア」など、Bコースは芥見下々「呪術廻戦」、田畠裕基「ブラッククローバー」などのキャラクターのフィギュアがそれぞれ10体セットになっている。読者負担金は2530円。
なお「ブラッククローバー」が次号より休載に入ることも今号で明らかに。休載は3カ月ほどを予定しており、新章の準備期間に当てられる。このほか今号には古舘春一「ハイキュー!!」の新作読み切りも掲載された。
「アクリルminiフィギュア」応募者全員サービス
Aコース
- 尾田栄一郎「ONE PIECE」（サッカー部）
- 堀越耕平「僕のヒーローアカデミア」（ラグビー部）
- 権平ひつじ「夜桜さんちの大作戦」（華道部）
- 甲本一「マッシュル-MASHLE-」（水泳部）
- 仲間りょう「高校生家族」（テニス部）
- 篠原健太「ウィッチウォッチ」（美術部）
- 三浦糀「アオのハコ」（チアリーディング部）
- 賀来ゆうじ「アヤシモン」（ボクシング部）
- 大須賀玄「ドロンドロロン」（軽音部）
- 神海英雄「地球の子」（バレーボール部）
Bコース
- 芥見下々「呪術廻戦」（野球部）
- 田畠裕基「ブラッククローバー」（剣道部）
- 戸塚慶文「アンデッドアンラック」（柔道部）
- 宮崎周平「僕とロボコ」（バスケットボール部）
- 鈴木祐斗「SAKAMOTO DAYS」（茶道部）
- 松井優征「逃げ上手の若君」（陸上部）
- マポロ3号「PPPPPP」（吹奏楽部）
- 伊原大貴「守れ！しゅごまる」（卓球部）
- 末永裕樹、馬上鷹将「あかね噺」（書道部）
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