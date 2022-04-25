映画『チェリまほ THE MOVIE』(4月8日公開)の大ヒット御礼舞台挨拶が24日に都内で行われ、赤楚衛二、町田啓太が登場した。
（記事＆写真）
📸赤楚衛二、『チェリまほ』で初「愛してる」!? 町田啓太はテンションが上がりすぎてダンス
https://news.mynavi.jp/article/20220424-2328805/
（オススメ動画）
🎬町田啓太、“恋人”と紹介され大喜び 赤楚衛二も「夢見心地」 映画『チェリまほ THE MOVIE』完成直前イベント
https://youtu.be/d_sa7A2nQvg
🎬赤楚衛二＆町田啓太『チェリまほ』カップル、公の場でイチャイチャしすぎて自虐「何をお見せしているんだろうか」映画『チェリまほ THE MOVIE』完成直前イベント
https://youtu.be/YkqMRPuJwc8
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi