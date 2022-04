声優の宮野真守、森川智之、井上和彦が23日、都内で行われた、映画『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』の大ヒット御礼!吹き替え裏話付き舞台挨拶に登場した。

『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』大ヒット公開中

配給:ワーナー・ブラザース映画

©︎2022 Warner Bros. Ent. All Right Reserved. Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights ©︎J.K.R.

