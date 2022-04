Yogibo WEリーグ第18節が23日と24日に行われた。

日テレ・東京ヴェルディベレーザとジェフユナイテッド市原・千葉レディースは、史上初めてJリーグとWEリーグの共催となったカード。先に開催されたJ2の男子は1-1の痛み分けに終わったが、女子は打ち合いの末に千葉Lが3-2で勝利した。東京NBは36分に山本柚月、49分に藤野あおばがゴールを挙げて2点を先行したが、千葉Lは61分に大澤春花が1点を返すと、70分に大澤が同点ゴールをマーク。80分には千葉玲海菜が逆転ゴールを挙げ、千葉Lが大逆転勝利を収めた。一方、敗れた東京NBは3連敗となった。

三菱重工浦和レッズレディースは、敵地でAC長野パルセイロ・レディースと対戦。浦和は4分に安藤梢が鋭いミドルシュートを突き刺して先制したものの、22分に試合を振り出しに戻される。28分には菅澤優衣香が勝ち越し点を挙げたが、今度は35分にオウンゴールで追いつかれる。浦和は清家貴子のPK失敗もあり2-2のまま試合終盤を迎えたが、後半アディショナルタイム2分に高橋はなが値千金の決勝点を挙げ、3-2で勝利した。

首位を快走するINAC神戸レオネッサは、敵地でアルビレックス新潟レディースと対戦。60分に成宮唯がミドルシュートを突き刺して先制すると、この1点を守り切って1-0で勝利した。I神戸は5連勝で無敗を維持。残り5試合で2位浦和との勝ち点差は「12」となっており、早ければ次節にも優勝が決まる可能性がある。次節にI神戸が勝利して浦和が引き分け以下、またはI神戸が引き分け以上で浦和が敗れた場合、I神戸が初代女王の栄冠を手にする。

サンフレッチェ広島レジーナは谷口木乃実、上野真実、中嶋淑乃がネットを揺らし、大宮アルディージャVENTUSに3-0で快勝。待望の今季ホーム初白星となり、連勝も今季初となった。

マイナビ仙台レディースはちふれASエルフェン埼玉とホームで対戦。79分に矢形海優の折り返しを佐藤楓が押し込んでEL埼玉のゴールをこじ開け、1-0の勝利で連敗を止めた。

今節の試合結果と次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼4月23日(土)

AC長野パルセイロ・レディース 2-3 三菱重工浦和レッズレディース

日テレ・東京ヴェルディベレーザ 2-3 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

▼4月24日(日)

マイナビ仙台レディース 1-0 ちふれASエルフェン埼玉

アルビレックス新潟レディース 0-1 INAC神戸レオネッサ

サンフレッチェ広島レジーナ 3-0 大宮アルディージャVENTUS

WE ACTION DAY:ノジマステラ神奈川相模原

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 I神戸(41/+21)

2位 浦和(29/+10)

3位 千葉L(29/+5)

4位 東京NB(26/+11)

5位 マイ仙台(25/+10)

6位 大宮V(18/-9)

7位 新潟L(16/-6)

8位 S広島R(15/-7)

9位 AC長野(13/-10)

10位 EL埼玉(12/-13)

11位 N相模原(11/-12)

◆■次節の対戦カード

▼4月29日(金)

13:00 千葉L vs AC長野

13:00 I神戸 vs S広島R

14:00 浦和 vs 新潟L

▼4月30日(土)

13:00 大宮V vs マイ仙台

▼5月1日(日)

14:00 EL埼玉 vs N相模原

WE ACTION DAY:東京NB