TWICEが昨日4月23日に東京・東京ドームにて自身4度目のワールドツアー「TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN」の日本公演初日を開催した。

昨年12月の韓国公演を皮切りに、アメリカ5都市7公演でも開催されている本ワールドツアー。約2年ぶりの来日公演となる日本公演は4月23~25日に東京ドームにて行われる。なお韓国のガールズグループが東京ドームで3日連続公演を開催するのはこれが初めてで、チケットは全公演ソールドアウトという盛況ぶりとなった。

ライブのオープニングを飾ったのは、TWICE史上初の全編英語歌詞で世界的なヒット曲となった「The Feels」。約2年ぶりのTWICEと日本のONCE(TWICEファンの呼称)の再会とあって、会場のボルテージはすぐに最高潮に達した。メンバーのサナは「ONCE! 会いたかったー! こうやって皆さんに直接お会いできて本当にうれしいです! 今日は思いっきり楽しみましょう!」と笑顔を見せ、ドームいっぱいに拍手の音がこだまする。ジョンヨンも「日本での最後のコンサートは約2年前ですよね? 日本デビュー5周年のタイミングでONCEの皆さんに直接会えて本当にうれしいです!」と、日本デビュー5周年というメモリアルなタイミングでの日本のONCEとの再会を喜んだ。

ワールドツアーとあってセットリストは韓国語曲中心だったが、日本公演では特別に「FANCY」「I CAN'T STOP ME」「SCIENTIST」の日本語バージョンも披露された。TWICEメンバーがもっともダンスがハードと語る「MORE & MORE」もパフォーマンスされ、ナヨンは「『MORE & MORE』はとても難しい曲で、セットリストに入れるか迷ったのですが、やっぱりONCEはこの曲を待っているって思っていたので、絶対に見せたいと思って、がんばってパフォーマンスしました!」とコメントした。

アンコールにTWICEはトロッコに乗って登場。ヘアケアブランド・LUXとのタイアップソング「Just be yourself」と、昨年リリースした自身3枚目の日本オリジナルアルバムの表題曲「Perfect World」の2曲を披露した。アンコール2曲を歌ったTWICEのリーダー・ジヒョは、「楽しい時間をプレゼントしてくださりありがとうございます! そして、日本デビューしてから5年間たくさんの夢を叶えさせてくれてありがとうございます!」とONCEへの感謝の思いを語る。ダヒョンは「ONCEに言いたいことがあります!」と切り出し、「『雨降って地固まる』というじゃないですか? 会えないときは悲しかったですが、私たちの絆は深まったと思います! ONCEのことが本当に大好きですし、本当に感謝しています!」と、直接会えない間により強固になったTWICEとONCEの絆を噛みしめた。

ルーレットで当たった楽曲を披露するという企画では、まず「Canday Pop」「Changing!」「Good at Love」が選曲された。このツアーで恒例となっている本企画で、何曲披露するのかはメンバーが決定するが、この日は「もう1曲やりましょう!」と4曲目のルーレットも実施。最後にルーレットを回して当たった楽曲は「STAY BY MY SIDE」で、日本公演では定番の本楽曲にメンバーも会場に集まったファンも歓喜した。