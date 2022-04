藤巻亮太がオーガナイザーを務める野外音楽フェス「Mt.FUJIMAKI 2022」が10月1、2日に山梨・山中湖交流プラザ きららで開催される。

新型コロナウイルスが流行した2020年は開催を断念し、2021年は都内にて無観客生配信で実施された「Mt.FUJIMAKI」。山梨を舞台に有観客で行われるのはおよそ3年ぶりとなる。開催発表に合わせ、出演アーティスト第1弾として1日目に奥田民生、岸谷香、竹原ピストル、2日目に真心ブラザーズ、Salyu、小山田壮平が出演することも決定。藤巻は演奏形態を変えて両日出演する。チケットの販売方法や先行予約などの詳細は、4月28日12:00にイベントのオフィシャルサイトにて発表される。

「Mt.FUJIMAKI 2022」開催宣言

Mt.FUJIMAKI 2022を開催します。



「自分の原点である山梨を音楽で盛り上げたい。県外の方にも山梨の魅力を伝えたい。」

そんな思いではじめた、この野外音楽フェス……

2018年・2019年は多くの皆さんと、音楽で心を解き放つ体験が共有でき、忘れられない日となりました。



しかし、コロナの影響で2020年は開催中止となり、2021年も都内からオンラインでの開催は叶いましたが、

やはり地元山梨の現地で、皆さんと一緒に楽しみたかったという想いがつのります。



3年越しの想いをのせて、今年は、2020年・2021年に現地にお迎えできなかったアーティストもお迎えし、

じっくりと楽しんでいただけるよう「2days」で現地開催させて頂きます。



富士山を望む山中湖畔、秋のひだまりの温かさ、清々しい風のにおい、

そして音楽がこだまする会場で皆さんと一つになる瞬間が今から楽しみです。



是非とも、10月1日・2日に山中湖交流プラザきららでお会いしましょう。



藤巻亮太

Mt.FUJIMAKI 2022

2022年10月1日(土)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

奥田民生 / 岸谷香 / 竹原ピストル / 藤巻亮太(acoustic) / and more



2022年10月2日(日)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

真心ブラザーズ / Salyu / 小山田壮平 / 藤巻亮太(band set) / and more