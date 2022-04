回転ムジョルニア付属！ コミック版ソーがアクションフィギュアに

マーベルコミックスのスーパーヒーローであるソーがメディコム・トイのアクションフィギュアMAFEXで立体化される。

ソーはマーベルコミックス『MIGHTY THOR(マイティ・ソー)』の主人公。北欧神話の雷神ソー(原典の神話に関して言うと、日本では「トール」と呼ばれる事が多い)をモデルにしている。

ムジョルニアという魔法のハンマーで戦い、その力で飛行したり雷を操ったりできる。

ヒーローチーム「アベンジャーズ」の初期メンバーでもある。

実写映画版のマーベル・シネマティック・ユニバースでも重要なキャラとして活躍している。あまりアメコミに詳しくない日本人の場合、実写映画版で初めてソーを知った、という例が多いのではないだろうか。

(C) 2022 MARVEL

MAFEX THOR (COMIC Ver.)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2023年3月発売予定

コミック版のソーをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

ソーのコスチュームも時代により変遷しているが、今回は初登場以降使用していたクラッシックな衣装がセレクトされている。

頭部パーツ2種。ムジョルニアは通常状態、腰にセットするもの、振り回した状態の3種付属。通常状態は柄を付け替えて右手持ちと左手持ちをどちらでも再現できる。

マントは布製で端にワイヤーが入っており、ある程度形状を固定できる。

MAFEXはアメコミ関連のラインナップが充実したシリーズで、マーベルだけでなくDCのキャラクターもラインナップされている。引き続きその新作情報をお届けしよう。

SUPERMAN and all related characters and elements (C) & TM DC (s22)

MAFEX STEEL (RETURN OF SUPERMAN)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2023年3月発売予定

DCのヒーローであるスティールをアクションフィギュアで再現。全高約17センチ。

スティールは1992年から1993年にかけて展開された、スーパーマンの死と復活を巡る物語の中で登場したキャラクター。スーパーマンの死を受けて、その遺志を継ごうとしたジョン・ヘンリー・アイアンズが、パワードスーツを纏って変身した姿だ。別名マン・オブ・スティール。

頭部パーツ3種。武器としてハンマー付属。

マントは布製で端にワイヤーが入っており、ある程度形状を固定できる。

(C) 2022 MARVEL

MAFEX Jean Grey (COMIC Ver.)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2022年6月発売予定

マーベルコミックス『X-MEN』シリーズのジーン・グレイをアクションフィギュア化。全高約15センチ。

ジーンはX-MENの初期メンバーの1人。マーベルガールやフェニックスなど複数のコードネームを持つ。ジーン・グレイというコードネームは本名をそのまま使用していた時期のものだ。X-MENのリーダー・サイクロップスと恋人同士であり、ウルヴァリンからも想いを寄せられていた。サイコキネシスやテレパシーを駆使して戦う。

MAFEXでは1990年代後半のコミック版のコスチュームを再現。頭部パーツ3種。エフェクトパーツも付属する。

BATMAN: The Dark Knight Returns and all related characters and elements (C) & (TM) DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

MAFEX SUPERMAN(The Dark Knight Returns)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2022年6月発売予定

DC『BATMAN : The Dark Knight Returns』(邦題『バットマン:ダークナイト・リターンズ』)版のスーパーマンをアクションフィギュアで再現。全高約16センチ。

頭部パーツは通常のものと、バットマンとの戦いでダメージを受けた顔の2種。マントは布製で端にワイヤーが入っており、ある程度形状が固定できる。『ダークナイト・リターンズ』独特の重厚感のある体型が再現されている。

バットマンの切り札、スーパーマンの弱点であるクリプトナイトを仕込んだクリプトナイトアローも付属する。

マーベルとDCはそれぞれが独自の世界観を持ち、基本的には別世界となっている。だが会社間の垣根を越えたクロスオーバーも、単発の物から世界全体が対決する大規模な物まで何度となく行われている。

ソーとスティールはクロスオーバー的な意味でも、それぞれの世界における立ち位置的な意味でも、特に関連性のあるキャラクターではない。ただ今回は、MAFEX化の情報リリースが同時になったことで、マーベルとDCから、両方ハンマーを武器とするキャラクターが並んだ格好になっている。

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。