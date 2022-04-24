真木蛍五原作によるTVアニメ「可愛いだけじゃない式守さん」の追加キャストが発表された。式守藤役を下野紘が演じる。

現在、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠ほかで放送中の「可愛いだけじゃない式守さん」。下野が演じる式守藤は、ヒロインである式守さんの兄だ。また1～4話の振り返り一挙無料配信が、5月1日19時30分からABEMAアニメチャンネルで実施されることも決まった。

TVアニメ「可愛いだけじゃない式守さん」

放送情報

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠：2022年4月9日（土）より毎週土曜日26:00～

AT-X：2022年4月13日（水）より毎週水曜日23:00～

BS12：2022年4月15日（金）より毎週金曜日26:00～

配信情報

ABEMA：2022年4月9日（土）より毎週土曜日26:30～

dアニメストア / Netflix / Amazon Prime Video / U-NEXT / アニメ放題 / FOD / バンダイチャンネル / Hulu / TELASA / auスマートパスプレミアム / J:COMオンデマンド / milplus / ひかりTV / WOWOWオンデマンド / TVer：2022年4月14日（木）より毎週木曜26:30～ 順次配信

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スタッフ

原作：真木蛍五（講談社『マガジンポケット』連載）

監督：伊藤良太

副監督：山中祥平

シリーズ構成：成田良美

キャラクターデザイン：菊池愛

アニメーション制作：動画工房

キャスト

式守さん：大西沙織

和泉くん：梅田修一朗

猫崎享：松岡美里

八満結：日高里菜

犬束秀：岡本信彦

狼谷さん：福原綾香

(c)真木蛍五・講談社／式守さん製作委員会