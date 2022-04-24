真木蛍五原作によるTVアニメ「可愛いだけじゃない式守さん」の追加キャストが発表された。式守藤役を下野紘が演じる。
現在、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠ほかで放送中の「可愛いだけじゃない式守さん」。下野が演じる式守藤は、ヒロインである式守さんの兄だ。また1～4話の振り返り一挙無料配信が、5月1日19時30分からABEMAアニメチャンネルで実施されることも決まった。
TVアニメ「可愛いだけじゃない式守さん」
放送情報
ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠：2022年4月9日（土）より毎週土曜日26:00～
AT-X：2022年4月13日（水）より毎週水曜日23:00～
BS12：2022年4月15日（金）より毎週金曜日26:00～
配信情報
ABEMA：2022年4月9日（土）より毎週土曜日26:30～
dアニメストア / Netflix / Amazon Prime Video / U-NEXT / アニメ放題 / FOD / バンダイチャンネル / Hulu / TELASA / auスマートパスプレミアム / J:COMオンデマンド / milplus / ひかりTV / WOWOWオンデマンド / TVer：2022年4月14日（木）より毎週木曜26:30～ 順次配信
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スタッフ
原作：真木蛍五（講談社『マガジンポケット』連載）
監督：伊藤良太
副監督：山中祥平
シリーズ構成：成田良美
キャラクターデザイン：菊池愛
アニメーション制作：動画工房
キャスト
式守さん：大西沙織
和泉くん：梅田修一朗
猫崎享：松岡美里
八満結：日高里菜
犬束秀：岡本信彦
狼谷さん：福原綾香
(c)真木蛍五・講談社／式守さん製作委員会